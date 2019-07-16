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Бывший канцлер Австрии вошел в совет директоров РЖД

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  • 16.07.2019, 19:41
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КРИСТИАН КЕРН

В совет директоров «Российских железных дорог» вошел Кристиан Керн.

Бывший федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн вошел в совет директоров "Российских железных дорог" (РЖД).

Об этом сообщает ТАСС.

52-летний Керн в прошлом году заявил о завершении политической карьеры, поскольку, по его словам, "внутриполитические игры" затмили основные дебаты перед выборами в Европарламент.

Керн стал канцлером в 2016 году, но через год проиграл на досрочных выборах лидеру консерваторов Курцу.

Ранее он работал на должности председателя правления государственного железнодорожного холдинга "Австрийские железные дороги".


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