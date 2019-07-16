Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму 1 16.07.2019, 20:14

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Кандидаты, получившие отказ, позвали своих сторонников на акцию протеста на Трубной площади.

Вечером во вторник, 16 июля, окружные избирательные комиссии приняли решение отказать в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким оппозиционерам. Отказы получили экс-председатель «Яблока» Сергей Митрохин, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Прямую трансляцию заседаний избиркомов вела команда Соболь (43 округ) и Гудкова (5 округ) О том, что ей отказали в регистрации, в своем твиттере сообщила член Тимирязевского совета депутатов Юлия Галямина. Отказ РБК подтвердил и депутат округа Зюзино Константин Янкаускас.

Гудков и Жданов сказали РБК, что будут оспаривать отказы в суде и в вышестоящих комиссиях — в Мосгоризбиркоме и Центризбиркоме. Ранее, 15 июля, в регистрации отказали председателю совета депутатов Красносельского округа Илье Яшину. По его словам, отказ был связан в том числе и с использованием им административного ресурса. Ранее его конкурент в 45 округе Михаил Конев заявил, что Яшин использовал сайт совета депутатов для размещения собственной агитации.

Причина нерегистрации остальных оппозиционных кандидатов — якобы в большом проценте отбракованных подписей избирателей. Кандидаты обвиняли окружные комиссии в несправедливой отбраковке подписей. В частности, избиркомы объявляли недействительными подписи людей, которые подтверждали, что подписались за участников выборов.