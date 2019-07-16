С какими результатами поступают в вуз в этом году белорусы 16.07.2019, 20:30

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Завтра последний день подачи документов на бюджет.

Значительная часть абитуриентов уже сделала свой выбор и отнесла заявления в вуз. В университетах tut.by рассказали, с какими баллами поступают в этом году.

БГУ: на популярных специальностях было 387, сейчас в районе 351−360

В прошлом году одни из самых высоких проходных баллов в БГУ были на специальностях «мировая экономика», «международное право», «экономическая информатика», «прикладная математика». В этом году, судя по онлайн-таблице для абитуриентов, баллы подросли.

Фото: tut.by

Для сравнения: среди специальностей с невысоким проходным баллом в 2018-м была «геоэкология». Чтобы туда поступить, требовалось набрать всего 245 баллов. В этом году проходной пока на уровне 271−280 баллов.

БГУИР: «Из тысячи выпускников всего пятеро подали документы, в которых менее 200 баллов»

Средний балл абитуриентов, которые в этом году собираются поступать в БГУИР, подрос примерно на 10 баллов. Документы в вуз уже принесли 39 стобалльников, есть два человека, у которых сразу две «сотки».

— В нашем университете человек может подать документы сразу на все 29 специальностей — на технические и экономические, — говорит Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии БГУИР. — Уже вчера вечером (15 июля. — Прим.) конкурс у нас сложился. На 994 бюджетных места подали более 1000 заявлений. А на экономических специальностях на данный момент (утро 16 июля. — Прим.) — конкурс 2 человека на место.

По словам Василия Бондарика, на некоторые специальности конкурс в вузе сложился уже в первый день. Например, «информационные технологии и системы (в игровой индустрии)». К вечеру понедельника на место тут претендовало 4 человека. Стоит отметить, что здесь всего 15 бесплатных мест.

— В первый день состоялся конкурс на специальность «программное обеспечение информационных технологий», — продолжает собеседник. — На данный момент тут конкурс 2,5 человека на место. Притом что набирают 85 человек. Популярна у абитуриентов специальность «автоматизированные системы обработки информации». На 60 мест у нас уже 120 заявлений.

— Чувствуется, что стали приносить сертификаты с более высокими баллами?

— Если в прошлом году было немало ребят, которые подавали документы с пороговыми баллами, то сейчас минимальная планка в районе 50 баллов, — говорит Василий Бондарик. — Из тысячи выпускников всего пятеро подали документы, в которых менее 200 баллов. Много людей, у которых свыше 300 баллов. В принципе, в БГУИР всегда были высокие баллы, поэтому мы не очень заметили разницу. Думаю, в тех вузах, где проходные были в районе 200, баллы существенно подросли.

Утром во вторник в онлайн-таблице для абитуриентов БГУИРа можно было найти 14 выпускников, у которых 381−390 баллов, у 42 — под 380, у 60 — 360−370.

— Пик — это люди, у которых 330−350 баллов, — озвучивает данные собеседник.

— Те, кто набрал 300 баллов и чуть меньше, могут претендовать на место в БГУИРе?

— Документы подают ребята с разными баллами, — говорит ответственный секретарь. — Скорее всего, они не попадут на классические айтишные специальности, но они могут пройти на более технические специальности. Например, на факультет инфокоммуникаций. В принципе, у нас все студенты проходят углубленную IT-подготовку. В последующем таких выпускников с удовольствием берут в IT-компании.

Медуниверситет: баллы в районе 361−370

В БГМУ одними из самых популярных факультетов являются лечебный, стоматологический и фармацевтический. Если не считать «целевиков», то на 16.30 вторника примерный проходной балл на эти факультеты был в промежутке 361−370 баллов. В прошлом году в мед на стоматологический факультет поступали с баллами 371−380, фармацевтический — 361−370 и лечебный — 351−360.

БНТУ: «Много людей пришли целенаправленно на конкретную специальность»

На большинстве факультетов БНТУ средний балл, с которым в эту вступительную кампанию приходят абитуриенты, вырос где-то на 5−15 баллов.

— У нас из года в год хороший набор и конкурс, — говорит Денис Капский, ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ. — На утро вторника на многих специальностях количество поданных заявлений превышает количество бюджетных мест. На утро вторника больше всего желающих на специальность «промышленное и гражданское строительство» — практически два человека на место.

Утром 16 июля максимальный балл, с которым абитуриенты пришли в вуз, — 377. Документы рекордсмен подал на факультет информационных технологий и робототехники. Минимальный — 124, принадлежит он абитуриенту строительного факультета.

Одни из самых популярных специальностей вуза — «таможенное дело» и «программное обеспечение информационных технологий».

Днем во вторник на специальность «таможенное дело» на 20 мест приходилось восемь «целевиков» и 34 абитуриента. Большинство выпускников подали документы с баллами от 341 до 350 — 5 человек.

На 30 мест специальности «программное обеспечение информационных технологий» уже 103 заявления. Большинство абитуриентов подали документы с баллами от 321 до 330 — 15 человек.

На специальность «архитектура», где абитуриентов ждут вступительные испытания, конкурс уже почти четыре человека на место.

— Отличие этой приемной кампании в том, что много людей пришли целенаправленно на конкретную специальность, — анализирует ход приемной кампании Денис Капсий и говорит, что не исключает ажиотаж в последний день. — Кто-то в этот день приносит документы с высокими результатами, кто-то переходит с одного факультета на другой. Поэтому ситуация с баллами меняется.

БГПУ им. Максима Танка: на «дошкольное образование» проходной был 192, сейчас в районе 201−210

В БГПУ им. Максима Танка на части специальностей абитуриентов ждут еще вступительные испытания. Что же касается тех выпускников, которым достаточно предоставить три сертификата и аттестат, то, по информации на 15.00 16 июля, например, на специальность «логопедия» примерный проходной балл был в районе 311−320. «Математика и информатика» — в промежутке 221−230, «Психология» — в промежутке 281−290, «Начальное образование» — в промежутке 251−260.

Для сравнения: в топ специальностей с минимальным количеством баллов в 2018-м в вузе было «дошкольное образование». Парням и девушкам, которые собирались сюда поступать, нужно было набрать всего 191−192 балла. В 2019-м примерный проходной во вторник составлял от 201 до 210.