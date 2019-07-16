Шаман с политической повесткой дня 2 16.07.2019, 20:36

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Как «белый маг» с востока России намерен свергать Путина.

"Белый маг" с востока России хочет пешком дойти до Москвы. Его цель? Свергнуть президента Путина", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung (перевод - inopressa.ru.

"Александр Габышев тянет за собой тележку. Самодельную, из алюминия. Нагрузил он на нее около 100 килограммов вещей, - повествует журналист Клаус-Хельге Донат. - Маленькую юрту, печку для готовки, некоторые припасы. Все самое необходимое. Габышеву, запечатленному на множестве видео на Youtube и фотографиях, 51 год. Четыре месяца назад, в начале марта, он отправился в путь из сибирского Якутска".

"В августе 2021 года он намерен пешком дойти до Москвы и изгнать президента Владимира Путина из Кремля. Невысокий жилистый мужчина верит в свои силы. В пути он рассчитывает на единомышленников и сторонников, которые, как и он, хотят политических перемен в России", - говорится в статье.

"Габышев верит в свою карму и поддержку природы и духов, - пишет издание. - (...) По его словам, он обладает силой, с помощью которой способен отгонять негативное влияние".

Люди, которых Габышев встречает по пути, симпатизируют ему. "Дальнобойщики останавливаются, дарят ему подарки и хотят с ним побеседовать. Постоянно появляются журналисты. Габышев общается с удовольствием. (...) Его поддерживают критики Путина. "Но и сторонники Путина меня принимают", - говорит он.

"Однажды, убежден Габышев, он придет в Москву с армией инакомыслящих. Он хочет свергнуть Путина. "Без кровопролития!" - ручается он.

"Одиночество сделало его "белым магом", "хорошим", утверждает шаман. Своей силой он якобы может изгонять многие иллюзии, которыми одержимы люди. Его политическая философия делает ставку на "равновесие сил", за которым скрывается своего рода народовластие. Более точно шаман этого не поясняет. (...) Местное самоуправление и децентрализация страны являются, по его мнению, главными ключами к "гармоничной перезагрузке" России. Президента Путина он считает демоном, а народ, по его мнению, загнан в искусственную депрессию", - повествует издание.

"В президенте Владимире Путине он видит порождение "темных сил". Кто еще сегодня строит империю? (...) Шаманизм Габышева - смешение метких наблюдений и привлекательных заговоров", - отмечает Донат.

"Удастся ли Габышеву беспрепятственно дойти до российской столицы? Он в себе уверен. Бог его защитит, говорит он. Тем не менее, Габышев не исключает, что путь в центр может закончиться в психиатрической клинике. Тогда, - пишет Tageszeitung в заключение, - волшебник белой магии снова окажется во власти темных сил".