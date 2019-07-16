Города-спутники будет финансировать Минск 5 16.07.2019, 20:48

1,167

Лукашенко дал отмашку на финансирование городов-спутников из бюджета столицы.

Лукашенко подписал указ, которым определен механизм направления денег из бюджета Минска на развитие городов-спутников.

Как ранее сообщалось, столица и область наконец договорились о совместном финансировании развития Смолевичей. Но, как и предполагалось, одним городом-спутником для Мингорисполкома дело не ограничится.

И вот сегодня, как отмечает tut.by, подписан указ, которым определен механизм направления бюджетных средств Минска на строительство жилья, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках. А это Дзержинск, Заславль, Логойск, Фаниполь, Смолевичи и Руденск.

Других подробностей пока не сообщается, но ранее говорилось не столько об обязанности Минска финансировать спутники, сколько о предоставлении такой возможности. Ведь до принятия указа согласно законодательству столица не могла вкладываться в спутники из-за того, что они расположены в другой административно-территориальной единице — то есть Минской области.

Кроме того, указом предусмотрено, что разработкой генеральных городов-спутников будет заниматься Миноблисполком.