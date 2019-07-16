Вудкрофт: Минское «Динамо» должно стать очень неуступчивой командой 16.07.2019, 21:09

Крэйг Вудкрофт

Наставник минского «Динамо» поделился впечатлениями после тренировки «зубров» на сборе в Пинске.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями после тренировки "зубров" на сборе в Пинске. Помимо основы, там же проводят кэмпы две команды института сборных: "семнадцатилетки" Дмитрия Шульги и "восемнадцатилетки" экс-коуча СДЮШОР БФСО "Динамо" Александра Руммо.

- Отличный первый день! Хоккеисты продемонстрировали энергию, страсть, азарт. Мы ожидали увидеть высокий темп, и тренировка действительно прошла на серьезных скоростях. Это надо сделать привычкой, если мы хотим побеждать. Чтобы стать успешным клубом, необходимо с самого начала выработать желание выкладываться по максимуму. Такова наша главная цель на первую часть предсезонки. Мы должны стать очень неуступчивой командой, с которой никогда не будет легко.

- Уже можете что-то сказать о молодых ребятах? Первые впечатления.

- Некоторые из них привлекли мое внимание. Конечно, у молодых очень много энергии. Они взбудоражены нахождением здесь, готовы работать и становиться лучше. А это как раз то, что нам нужно. Мы ищем людей с большим желанием.

- В субботу планируется двусторонка, после которой кто-то покинет кэмп. Как сильно сократится ростер?

- Посмотрим на успехи парней в течение недели. Сейчас мы хотим приучить подопечных к высокому темпу, затем — получше узнать каждого из них. Здесь нам и поможет двусторонка. Ребята попадут в игровые ситуации, а мы увидим, как они думают, как борются, как управляют шайбой… Я не готов сейчас сказать, сколько именно человек попадут под отсев. Просто мы хотим начать движение к тому ростеру, с которым войдем в сезон, — приводит слова Вудкрофта hcdinamo.by.