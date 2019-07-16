Переиграть Россию 3 Тимоти Снайдер

16.07.2019, 22:17

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Тимоти Снайдер

Историк Тимоти Снайдер — о том, как Украине выиграть войну у России.

Сейчас есть два глобальных тренда. Один из них гласит, что к власти приходят шоумены, такие как Дональд Трамп в моей стране или Владислав Сурков, который выполняет похожую роль в России. Господин Зеленский также вписывается в этот тренд. Чтобы быть шоуменом, важно иметь определенный талант. И это не означает, что такой человек не сведущ в политике, наоборот, указывает на то, что он обладает некоторыми важными качествами политика.

Второй тренд — чтобы чего‑то достигнуть в реальной жизни, нам теперь нужен интернет. Я знал, что Зеленский выиграет выборы, потому что он использовал для своей победы интернет, где очень легко создавать и контролировать впечатление о том, кто ты есть. Но ему удалось перенести свой виртуальный образ в реальность и стать президентом.

Я не успеваю следить за первыми шагами вашего президента, но то, что он начал с европейских визитов, уже хороший знак. Радует меня и то, что он готов учиться у людей, которые находятся рядом с ним — это тоже хороший знак. Конечно, это странный способ общения с обществом — давать интервью, играя в пинг-понг или находясь в спортивном зале, но я не считаю, что это большая проблема.

Важнее другое: европейские лидеры, думаю, уже достаточно хорошо понимают, что будут иметь дело с совсем другой Украиной. Какой именно — пока не знает никто. Но избрание Зеленского — это определенно дуновение свежего ветра.

Думаю, прошедшие с Революции достоинства пять лет могли быть намного хуже, чем они были. Майдан был чрезвычайно важен, он остановил как раз то, что могло быть гораздо хуже. Сегодня мы думаем о декабре 2013‑го или январе-феврале 2014 года как о времени, когда Украина возникла. Иначе это могла быть более темная, более агрессивная и насильственная, а также более коррумпированная страна.

Эти пять лет показали, что произошло несколько хороших вещей, таких как децентрализация. Но этого явно недостаточно. Произошло недостаточно реформ, и они произошли не так быстро, как хотелось бы.

Единственный способ выиграть войну у России — стать успешной страной. И это примерно то, что господин Зеленский ответил господину Путину. И я думаю, что это правильный настрой. Освободить Крым и Донбасс силами военных, к сожалению, невозможно. Но очень важно то, что бывший президент Украины Порошенко укрепил украинскую армию, это дает вам возможность эффективно оборонять страну.

Однако Украина выиграет тогда, когда каждый поймет, что она стала более привлекательной для жизни страной. Когда это поймут сами украинцы — на оккупированных территориях и неоккупированных тоже. Главный риск — потерять именно это видение успеха.

Тимоти Снайдер, «Новое время»