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Под Славгородом мужчина украл корову, чтобы выплатить ущерб за прошлую кражу

  • 16.07.2019, 22:25
Иллюстрационное фото

Скотину он хотел продать, но испугался и привязал к дереву в лесу.

В Славгородском районе мужчина украл с фермы корову, чтобы продать ее и возместить ущерб за совершенную ранее кражу, сообщает Следственный комитет. Скотину он так и не продал: оставил в лесу, испугавшись, что его заметили.

Днем 3 июля жители деревни Безуевичи заметили, как мужчина в камуфляжной форме и маске ведет по улице корову в направлении леса. Сельчане узнали, что скотина была украдена из сарая фермы, и вызвали милицию.

На следующий день в лесу недалеко от места, где видели мужчину, был обнаружен рюкзак с камуфляжной формой и маской. Вскоре нашлась и корова — она была привязана к дереву. Задержали и подозреваемого — 40-летнего жителя соседней деревни.

Мужчине предъявлено обвинение за кражу и кражу, совершенную повторно. Он находится под стражей.

Фото: Следственный комитет

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