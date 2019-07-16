CNN: Ассанж из эквадорского посольства тайно координировал вмешательство в выборы президента США 16.07.2019, 23:24

Джулиан Ассанж

Фото: ЕРА

В 2016 году он встречался в эквадорском посольстве в Лондоне с германскими хакерами и несколькими россиянами.

В июле 2016 года к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в посольство Эквадора в Лондоне приходило значительно больше гостей, чем обычно; активность, по всей вероятности, была связана с координацией и управлением процесса вмешательства в политические процессы в США, где шла предвыборная кампания. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на телеканал CNN.

В распоряжении телекомпании оказались документы и фото с камер наблюдения, запечатлевшие Ассанжа с посетителями.

На тот момент австралийский интернет-активист пользовался правом приглашать неограниченное число гостей, при этом мог удалять записи о посещениях из посольского журнала. Также он приобрел новое мощное компьютерное оборудование.

Так, в течение нескольких дней Ассанжа посетило несколько россиян. Один идентифицирован как руководитель бюро RT в Великобритании Николай Богачихин, на одной из встреч он передал австралийцу USB-накопитель. Богачихин пояснил CNN, что встречался с Ассанжем, поскольку телеканал выпускал программы с его участием.

Также Ассанж встретился с некой Яной Максимовой, сведений о которой в открытом доступе нет.

По данным телеканала, Ассанж мог получить оборудование или документы и от посредника, которым выступил один из охранников посольства. 18 июля 2016 года он в нарушение инструкций встречался за пределами дипмиссии с человеком, скрывавшим лицо под маской и черными очками.

Кроме того, лидер WikiLeaks подолгу разговаривал с двумя хакерами из Германии. Один из них, Эндрю Мюллер-Магун, фигурирует в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы. Второго, по словам источников CNN, зовут Бернд Фикс. Одна из их встреч в посольстве затянулась на четыре часа, а вскоре WikiLeaks начала публиковать материалы со взломанного сервера Конгресса Демократической партии США, что дало старт масштабному политическому скандалу.

Авторы расследования на сайте CNN утверждают, что активность Ассанжа и участие WikiLeaks в предвыборном скандале не могут быть совпадением.

Уже в октябре 2016 года власти Эквадора запретили Ассанжу встречи с лицами, которые не являлись сотрудниками дипломатических ведомств.

С 2012 года Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года британские полицейские задержали интернет-активиста после того, как власти Эквадора отозвали разрешение на его политическое убежище. Рассматривается вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в США, где ему грозили пять лет лишения свободы за публикацию утечек секретных документов. От добровольной экстрадиции в США Ассанж отказался.

В Штатах Ассанжу предъявили обвинения по 18 пунктам.

С мая 2017 года в США расследовали возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы. Уголовные дела возбуждены против десятков людей, включая бывшего главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Трамп называл расследование специального прокурора Мюллера незаконным.

22 марта 2019 года стало известно о завершении расследования Мюллера. Оно не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией, однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.