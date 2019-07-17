«Многие считают, что эти лекарства просто запретят ввозить из-за границы» 14 Андрей Исаков, «Баста»

17.07.2019, 7:57

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Чиновникам из Минздрава граждане не верят.

Минздрав попросил граждан присылать в "Фейсбук" информацию о лекарствах, которые они покупают за границей и которые там дешевле. Подано это было под тем соусом, что якобы на них будут снижаться цены.

Под постом уже около 300 комментариев, часть из которых как раз об этих самых лекарствах. Чиновникам из Минздрава граждане не верят. И правильно делают.

Мне кажется, что вся эта инициатива в итоге станет очередной попыткой заполнить сокращающийся с невероятной скоростью бюджет, по которому яростно ударили голодные игры, парады, славянские позоры и прочее лукобесие .

Многие считают, что эти лекарства просто запретят ввозить из-за границы. Граждане будут вынуждены покупать их втридорого у нас. Или умирать.

Уверен в каком-то таком исходе процентов на 99, потому что живу в Беларуси весь период лукашизма, и я не верю в то, что власти упустят возможность в очередной раз влезть в карман к обычным гражданам, даже в такой сфере, как хваленая "бесплатная медицина".

По другому они просто не могут.

Андрей Исаков, «Баста»

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