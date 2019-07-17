Ученые нашли рядом с черной дырой нечто странное 17.07.2019, 8:15

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Астрономы впервые обнаружили подобное явление.

Используя космический телескоп Hubble, который контролирует NASA и Европейское космическое агентство, международная команда астрономов обнаружила неожиданный закрученный диск материи вокруг черной дыры, расположенной в центре спиральной галактики NGC 3147. Она расположена примерно в 130 миллионах световых лет от Земли.

Как пишет Newsweek, тусклые галактики типа NGC 3147 обычно содержат не достаточно материи, чтобы вокруг черной дыры в их центре образовался диск, который постепенно засасывается в нее.

Однако, диск, который обнаружили ученые, напоминает тот, который обычно наблюдался в больших и активных галактиках.

«Это такого же типа диск, который мы видели в объектах, ярче в тысячу или даже 100 тысяч раз», - сказал астроном и автор исследования Стефано Бирнчи.

«Прогнозы современной модели для слабых галактик, очевидно, оказались ошибочными», - добавил он.

Команда проанализировала данные, собранные телескопом Hubble о данной черной дыре, чья масса в 250 миллионов раз превышает массу Солнца. Они обнаружили, что диск материи вокруг нее вращается со скоростью, которая равна 10% скорости света.

По словам исследователей, их наблюдения дали им уникальную возможность проверить две теории относительности Альберта Эйнштейна, которые считаются ключевыми в современном понимании Вселенной.

Поскольку данный диск материи глубоко втянут в мощное гравитационное поле черной дыры, свет, который поступает от него, искривляется. «Мы никогда не видели, чтобы общая и специальная теории относительности наблюдались одновременно и так четко», - сказал другой соавтор исследования Марко Чиаберге.