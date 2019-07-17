Павел Северинец: Нужна солидарность, чтобы победить государственный рэкет 17.07.2019, 9:09

Павел Северинец

Фото: «Радыё Свабода»

Постановление Совмина об оплате за «массовые мероприятия» должно быть отменено.

Сопредседатели Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец рассказал «Радыё Рацыя» о том, почему власти не хотят пойти навстречу верующим. Как сообщает сайт БХД, сопредседатель Белорусской Христианской Демократии Павел Северинец получил ответ на коллективное обращение, подписанное сотнями верующих разных конфессий, с требованием отменить печально известное «постановление №49» Совета Министров об оплате за массовые некоммерческие мероприятия.

Начальник Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел В.А. Дубовец считает, что для проведения религиозных и вообще некоммерческих негосударственных мероприятий в Беларуси созданы все условия - и никаких изменений законодательства, в частности, «Постановления № 49», не требуется.

«Надо отметить, что католическим епископам, которые обратились в Министерство внутренних дел, было отвечено, что с религиозных организаций и церквей эти поборы браться не будут. Но в то же время Постановление №49 существует и действует, и фактически окончательное решение должны принимать местные власти. Позволят они идти без оплаты - паломники пойдут. Если не будет разрешения, то потребуют большую сумму, как это случилось в Витебске с греко-католической паломничеством. Иными словами, сделали такую своеобразную ловушку, и это один из многих методов «законного» отъема денег у населения», - считает Павел Северинец.

- Одним могут пойти на уступки, а другим могут и не пойти...

- Да, и это напоминает узаконенный государственный рэкет.

Приходят милиционеры и говорят, что они будут «охранять» мероприятие, но за это надо платить. А если отказываетесь, никакого мероприятия не будет.

Так что фактически установили систему государственного рэкета, в том числе, и к по отношению к христианским церквям. И это, естественно, ярмо, которое сейчас набросили на всех.

Мне кажется, что сейчас нужна солидарная позиция всех церквей, чтобы это постановление отменили. Ведь сегодня в такой ситуации оказались греко-католики, а завтра запретят Будслав и Крестный ход в Гродно. Режиму нужны деньги, а потому надо содрать со своих. И они не боятся Бога ...