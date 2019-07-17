Мясо за $2 тысячи: как в Венесуэле торгуют импортными товарами 17.07.2019, 9:20

Фото: ria.ru

В стране, где не хватает продуктов и медикаментов, развивается «серая зона» экономики.

Готовы ли вы заплатить 2 тыс. долларов за килограмм импортного мяса из Японии? Деликатесы по таким ценам можно найти на рынке в богатом торговом районе Лас Мерседес в Каракасе, пишет ВВС.

Вина из Испании и Чили, хамон за 150 долларов, итальянская паста и ароматные швейцарские сыры украшают прилавки этого рынка, само существование которого сложно представить в охваченной кризисом Венесуэле.

В стране, где не хватает продуктов и медикаментов и где, по данным ООН, более 7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, открывается все больше точек по продаже импортных товаров и дорогих деликатесов.

Фото: GETTY IMAGES

Жители крупнейших городов страны заметили эту тенденцию. О ней говорит и Кисмер Перес, бухгалтер компании по производству черничного напитка, основные клиенты которой - завсегдатаи таких магазинов.

"Общество хорошо их восприняло, и сейчас они составляют 40% нашего рынка", - говорит он.

Одна из главных торговых точек по продаже импортной продукции находится на первом этаже роскошного отеля Eurobuidling в столице страны.

Товары сложены вдоль узких проходов, по которым сложно пробраться в часы наплыва покупателей.

Многие клиенты предпочитают платить в долларах, как и во многих других магазинах Венесуэлы.

Одна покупательница, не пожелавшая назвать своего имени, рассказала испаноязычной службе Би-би-си Mundo, почему она часто заглядывает в этот торговый центр.

Фото: G. D. OLMO

"Тут можно удовлетворить некоторые прихоти, чего нельзя сделать на обычных рынках", - признается она.

Прихоти - это не только гастрономические деликатесы, но и товары более широкого потребления: например, крем из какао, который производит одна из всемирно известных фирм.

Цена на этот товар удивляет: здесь одна банка стоит 15 долларов, что намного дороже, чем в американских супермаркетах.

Там же есть шоколад, мармелад, духи, дезодоранты, ликеры, конфеты… Все эти товары объединяет одно - они импортные.

Магазин в "Инстаграме"

"Многие здесь уже давно привыкли ездить в США (особенно в Майами), и теперь эти люди хотят покупать тут то, что могли купить там", - объясняет Федерико. Несколько лет он был владельцем типографии, но затем решил объединить усилия с партнерами и открыть свой магазин импортных товаров.

Его заведение (название которого он не сообщает, боясь репрессий со стороны властей) существует только в виртуальной форме, как и многие подобные магазины. Он анонсирует свой ассортимент в мессенджере Whatsapp и в "Инстаграме".

"Сегодня в Венесуэле почти все продается через "Инстаграм", - говорит Федерико.

С тех пор как в январе Федерико продал первую партию продуктов из США, дела его заведения идут хорошо, уверяет он.

Как разруха в Венесуэле угрожает невиданным кризисом всей Латинской Америке

"Каждый день мы продаем товаров на тысячу долларов, за пять месяцев мы перевыполнили полугодовой план", - продолжает Федерико.

По его подсчетам, сегодня его фирма каждый месяц импортирует около 2,5 тонн товаров из США.

Как и многие участники этих торговых схем, Федерико закупает товары в крупных американских магазинах и перевозит их в контейнерах, пользуясь услугами компании по доставке "от двери до двери".

Фото: G. D. OLMO

Это помогает ему избежать проблем с миграционными властями Венесуэлы. "Эти компании по доставке знают, кому и за что нужно платить", - говорит он. Такая схема дает ему возможность получать маржу прибыли в 27%.

"Мы продаем каждую банку крема с какао за 7 долларов, и на каждой я зарабатываю 2 доллара", - объясняет Федерико.

Импортные магазины далеко не всегда предназначены для элиты.

Ричард владеет одним из таких заведений в районе Макаракуай в Каракасе.

Изначально это была маленькая фирма по продаже DVD, но с 2016 года по совету своего друга он начал привозить товары из Панамы.

"Поскольку дела у нас шли хорошо, я решил расширить ассортимент", - рассказывает он. В итоге полки с дисками отошли на второй план.

"Люди думают, что сюда приходят только богачи, но на самом деле здесь бывают представители всех классов", - говорит Ричард.

Сейчас он сотрудничает с поставщиками из США, Мексики и Турции и ищет новых партнеров, чтобы начать ввозить одежду испанских фирм. Его клиенты убедили его, что это может быть еще одна золотая жила.

Серая зона

Экономика Венесуэлы за последние шесть лет сократилась почти вдвое. По оценке МВФ, страна переживает один из крупнейших в истории экономических кризисов.

Как же удается людям процветать в таких условиях за счет импорта?

Экономист Хенкель Гарсия называет несколько факторов: "В Венесуэле очень ограничено предложение на рынке, почти нет выбора, поэтому те, у кого есть возможность, готовы платить больше за то, что они хотят".

Аномалии венесуэльской экономики в условиях гиперинфляции привели к тому, что внутренние цены настолько поднялись, а производительность труда настолько упала, что импортировать стало дешевле, чем производить, объясняет Гарсия.

Мыло, прохладительные напитки, детское молоко или пеленки - это те товары, которые все еще производятся в Венесуэле, но закупаются за рубежом по более низким ценам даже с учетом доставки.

Правительство Николаса Мадуро лишь укрепляет эту тенденцию своей экономической политикой последних месяцев. Однако на фоне молчания властей сложно сказать, делает ли оно это намеренно или нет.

Фото: G. D. OLMO

Власти, пытаясь справиться с ростом цен, сократили эмиссию национальной валюты боливара. В результате курс доллара на рынке растет не такими темпами, как раньше, и не так быстро, как повышаются цены.

"Поскольку доллар отстает от гиперинфляции, его покупательная способность выше", - объясняет Гарсия.

В результате цены на многие товары в стране стали гораздо выше, чем в США и Европе.

Кроме того, с недавних пор власти не так настойчиво преследуют фирмы, назначающие цены на свою продукцию выше разрешенных.

Предприниматели несколько лет жаловались не то, что введенная властями система контроля над ценами и соответствующие ограничения съедали их прибыль, из-за чего многие товары или вовсе отсутствовали в продаже, или были доступны по завышенным ценам на черном рынке.

Правительство и его сторонники указывали на разгул спекуляции. Таким способом, как они заявляли, богачи пытаются подорвать завоевания боливарианской революции.

Возможно, именно из-за таких заявлений большинство связанных с импортом бизнесменов предпочитают не привлекать лишний раз внимания властей, чтобы избежать возможных санкций за свою деятельность в серой зоне венесуэльской экономики.

Фото: G. D. OLMO

Федерико понимает, что работает именно в такой зоне.

"У нас нет разрешений от производителей на продажу их продукции в Венесуэле, - признает он. - Мы пытаемся получить такие разрешения от этих компаний".

Так или иначе, Хенкель Гарсия считает, что расцвет импорта скоро должен закончиться.

"Отставание доллара от гиперинфляции не может длиться долго. Правительству придется изменить свою нынешнюю политику валютных ограничений, потому что она оказывает чудовищное влияние на реальную экономику, - говорит эксперт. - Недостаток боливаров в конце концов приведет к социальному напряжению, которое придется смягчать".

В итоге многие магазины импортных товаров ждет закрытие, предупреждает он.

Однако Федерико не разделяет этого мнения. Он с оптимизмом смотрит на свой новый торговый проект.

"В Венесуэле есть люди, которые предпочитают пить импортное пиво только ради престижа. Пока какие-то товары не производятся в стране и пока тут есть люди при деньгах, торговля будет процветать. А сегодня такие люди есть", - говорит он.