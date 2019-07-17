Почему «Беллегпром» видит конкурентов в секонд-хендах? 15 Янина Гончарова

17.07.2019, 9:48

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Во всем мире работа секонд-хендов и магазинов-стоков — совершенно нормальная и здоровая практика.

Смотрите, какая любопытная штука получается: еще пятнадцать лет назад магазины бывшей в употреблении одежды были предназначены сугубо для людей очень бедных, десять лет назад одеваться там стало своеобразным вызовом обществу, пять лет назад о секонд-хендах стали говорить как о «винтажных» магазинах, где можно найти уникальную и стильную одежду. Сегодня на эти барахолки обратила внимание руководитель огромной и значимой государственной корпорации «Беллегпром». Мы наблюдаем очевидную трансформацию значимости такого, казалось бы, незначительного явления, как магазин одежды, проходящей через вторые руки.

Новый руководитель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина недавно высказала мнение о том, что торговля в секонд-хендах требует дополнительного регулирования. Аналитики концерна подсчитали, что в таких магазинах до 70% одежды — новой. И если хотят ввозить новую одежду, пусть растаможивают и платят ввозную пошлину. Мол, почему новая одежда из Европы не должна облагаться налогами, ведь выходит, что люди получают модную, качественную брендовую одежду по цене, которую белорусский производитель не может себе позволить. А значит — идет неравный бой за выбор покупателя.

Возможно, фраза председателя концерна означала не то, как сейчас ее трактует народ, но общий посыл закрыть секонд-хенды остался витать в воздухе.

Я бы хотела сразу ответить на этот очень важный вопрос, потому что боюсь, что здесь может возникнуть определенное жонглирование понятиями, которое в итоге грозит привести к плачевным последствиям. Совершенно не важно, какая одежда попадает в секонд-хенды — новая или подержанная, важно, что ее туда отдают бесплатно в соответствии с идеей, что после она будет распространена за минимальную цену, окупающую работу самого секонда, что, собственно, и происходит. Именно это — отличительная черта таких магазинов, причина того, что одежда в них стоит совсем недорого.

Во всем мире работа секонд-хендов и магазинов-стоков — совершенно нормальная и здоровая практика. Это точки, где, с одной стороны, люди с невысоким достатком могут получить доступ к качественной одежде, а с другой — места паломничества студентов и молодых дизайнеров одежды, которые ищут на таких развалах вдохновение и полуфабрикаты для экспериментов.

Например, один из самых известных в Беларуси конкурсов New Names Belarus Fashion Week в этом году был посвящен теме Sustainable Fashion, в нем победила дизайнер из Бреста Ксения Гесть, которая получит финансовую поддержку на создание коллекции лето 2020 из рубашек, купленных в секонд-хенде.

Официально даже H&M предлагает сдавать вещи, бывшие в употреблении, на переработку как в материалы для одежды, так и для промышленных нужд. Эту инициативу ценят и поддерживают, понимая, что она позволяет улучшать экологическую обстановку на планете. Никто не смотрит, какие именно — старые или новые вещи сдают в H&M, ни у кого не возникает идеи «урегулировать» этот процесс, облагать налогами поступающее сырье. Ведь уже давно известны цифры: на создание одной рубашки требуется более 2000 литров воды. Зачем производить новую вещь, когда в том или ином виде можно использовать старую?

Но социально-экологическая миссия секондов далеко не единственная. Являясь руководителем общественной организации Белорусской палаты моды, ответственно вам заявляю, что такие магазины помогают многим людям (не имеющим возможности покупать вещи в брендовых магазинах) проявлять себя ярче, получать удовольствие от самовыражения и, по сути, быть немного счастливее.

Лично мне кажется, что настойчиво обращая внимание властей на секонд-хенды, в крупнейшем государственном концерне по производству одежды немного отводят взгляд от истинных проблем и занимаются в очередной раз поиском виноватого. Ни в одной стране мира магазин одежды, проходящей через вторые руки, не может стать конкурентом современному, развивающемуся, работающему в ногу со временем предприятию легкой промышленности. Такой конкуренции не может возникнуть в принципе!

Весь мир сейчас говорит о теме ответственной моды. Именно поэтому как социально ответственные компании, так и государственные структуры стараются дать вторую жизнь любой одежде: побывавшей на чьем-то плече, завалявшейся на складе и т. д. Может быть, стоит приобщиться к этим трендам и белорусским гигантам отечественной легкой промышленности? Тем более что задел для этого на складах наверняка накопился. Нераспроданные и залежавшиеся запасы было бы разумно приравнять к секонду и дать возможность людям купить одежду по значительно сниженным ценам или поддержать инициативу молодых дизайнеров по переработке этих вещей. Потому что любой специалист в индустрии моды скажет вам: если изделие не купили в сезон, то, значит, с ним что-то не так. Нет ровным счетом никакого смысла «мариновать» ее на складах годами.

Защита интересов отечественных производителей не должна строиться на запретах или «указиловках». Уровень цен и заработной платы в стране не позволяет нам говорить о том, что студенты, пенсионеры и люди с невысоким достатком могут идти в магазин и одеваться как душе угодно. Любые изменения в уже устоявшейся разумной системе работы секонд-хендов, которая помогает им выживать, могут стать очень болезненным ударом по самым малозащищенным слоям населения.

Янина Гончарова onliner.by