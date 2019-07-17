Назван один из лучших летных фруктов для похудения 17.07.2019, 10:33

1,228

Эти фрукты низкокалорийные и к тому же очень богаты клетчаткой.

Груши помогают быстро насытиться, их употребление эффективно для сбрасывания лишнего веса. Помимо эффекта похудения привычка есть груши дает защиту от развития целого ряда недугов, включая гипертонию, пишет healthinfo.ua.

Эти летние фрукты низкокалорийные и к тому же очень богаты клетчаткой, что делает их одними из лучших для сбрасывания веса. Исследование, проводившееся в США учеными из Университета Луизианы, показало: люди, которые периодически ели груши, на 35% реже сталкивались с бесконтрольным набором килограммов.

Очень полезным оказалось употребление груш в плане похудения для женщин. По данным американских исследователей, женщины, употреблявшие по две груши в день, избавились от 2,5-3,5 см в талии в течение двух месяцев.

Груши содержат такие микроэлементы, как клетчатка (одна средняя груша обеспечивает 24% суточной потребности в пищевых волокнах), калий, пектины разной типологии – данные вещества способствуют активации метаболических процессов и сжиганию калорий. Данный фрукт помогает человеку в течение долгого времени сохранять чувство насыщения. Диетологи считают, что употребление груш нормализует работу желудочно-кишечного тракта, а также печени и почек. Любители груш в целом склонны к здоровому питанию, они употребляют меньше продуктов, насыщенных сахаром и жирами.

Кроме того, рассказали медики, плоды груш следует употреблять для поддержания полноценной работы сердечной мышцы, поскольку они достаточно хорошо насыщают организм калием. Груши улучшают защиту организма от возникновения гипертонии, диабета и остеопороза.

Однако следует знать, что груши не рекомендуются людям, имеющим в своем анамнезе сахарный диабет. Кроме того, их употребление может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с синдромом раздраженного кишечника и частыми диареями.