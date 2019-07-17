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Украинцы рассказали, какой президент сделал наибольший вклад в развитие государственности

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  • 17.07.2019, 10:43
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Фото: Getty Images

Наиболее негативно оцениваются заслуги Януковича.

Большая часть населения считает, что среди президентов Украины Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности.

На втором месте - Леонид Кучма и Леонид Кравчук, говорится в исследровании "Социса", передает censor.net.

"Если говорить о конкретных заслугах президентов перед государством, то респонденты в определенной степени признают вклад Леонида Кравчука и Леонида Кучмы в укрепление государственной независимости Украины, а также вклад Леонида Кучмы в укрепление и развитие украинской экономики.

Наименее эффективными Леонид Кучма и Леонид Кравчук, по мнению респондентов, были в борьбе с коррупцией. Респонденты в основном не видят существенного вклада в развитие страны со стороны Виктора Ющенко и Виктора Януковича. При этом наиболее негативно оцениваются заслуги Виктора Януковича", - говорится в исследовании.


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