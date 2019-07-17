«Баста!»: Имя палача будет убрано, имя героя возвращено 3 17.07.2019, 11:04

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Жители Кобрина требуют вернуть улице Суворова имя Ромуальда Траугутта.

Стрит-арт с портретом героя появился в центре города, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Лукашистская идеология базируется на колониальных установках, одна из которых навязывает культ Суворова - палача белорусов. Так ведет себя оккупационная администрация, навязывая на подконтрольной территории чужие имена и чужие символы. Сегодняшняя улица Суворова в Кобрине ранее носила имя Ромуальда Траугутта.

Мы считаем, что историческая справедливость должна быть восстановлена. Имя палача будет убрано, имя героя возвращено», - рассказал один из организаторов акции.