Операция «Ыкторвна» 1 17.07.2019, 11:07

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Как Мосгоризбирком отсеивал независимых кандидатов и что они намерены делать.

Московские избиркомы официально отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму уже нескольким демократическим кандидатам, среди них — Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Александр Соловьев и Иван Жданов, пишет «Новая газета».

Остальным независимым кандидатам, скорее всего, также будет отказано в регистрации в ближайшие часы, так как в их подписных листах найден недопустимый уровень «несоответствий». Многих москвичей, подписавшихся за выдвижение оппозиционеров, избиркомы сочли «мертвыми душами» или вообще несуществующими людьми. Среди них, например, профессор НИУ ВШЭ Елена Лукьянова и социолог, профессор Шанинки Григорий Юдин. Дмитрий Гудков, который по уровню «несоответствий» в подписях не был допущен до выборов, выложил в Сеть фотодоказательства того, что избиркомы массово вбивали в систему ГАС «Выборы» имена подписавшихся, пропуская буквы или меняя мужские отчества на женские. «Новая газета» рассказывает, что произошло в кампании московских выборов за последние дни.

От Новопушкинского до Мосгоризбиркома, с остановкой у мэрии

14 июля москвичи и незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы прошлись с российскими флагами и лозунгом «Допускай!» от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома. Из независимых кандидатов пришли практически все: Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Юлия Галямина и многие другие. Кандидаты сначала выступили в сквере, затем колонна прошлась до мэрии, где Яшин предложил каждому постучать в двери здания.

Затем участники акции пришли к Мосгоризбиркому — внутрь их не пустили, глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов оказался на даче (так сказал Яшину представитель чиновника в телефонном разговоре). Тогда Любовь Соболь приняла решение остаться на ночь у здания, чтобы дождаться Горбунова лично. Вечером «космонавты» в жестких столкновениях с протестующими задержали, по данным ОВД-Инфо, 39 человек. Многие из них получили травмы уже в автозаках и ОВД — к ним было применено насилие в виде ударов дубинками.

Реакция Мосгоризбиркома (МГИК) и Центризбиркома (ЦИК)

Окончательные решения о допуске кандидатов на выборы будут вынесены до 17 июля. Дальше, если незарегистрированный кандидат не согласен, — он может обратиться в суд и обжаловать там решение окружной комиссии, об этом заявил Валентин Горбунов.

С его точки зрения, воскресная акция была «провокацией», а не «публичной политикой». Также Горбунов усомнился в том, что в воскресенье у здания избиркома были избиратели кандидатов, а не случайные люди.

Глава МГИК согласился встретиться с независимыми кандидатами и пригласил их к себе в 15.00 на следующий день после разгона акции у здания избиркома. Однако на месте оказалось, что он хочет принять каждого индивидуально — а на это уже не согласны кандидаты. Они настаивали только на публичном приеме, но здесь уже отказался Горбунов, и встреча не состоялась.

Многие кандидаты несколько раз призывали отреагировать на результаты проверки подписей главу ЦИК Эллу Памфилову, но от нее не было никакой реакции. Спустя два дня после митинга Памфилова заявила, что она проходит реабилитацию после недавней операции и готова встретиться с ними 22 июля (к этому времени все решения будут вынесены). «И если кого-то из них к этому времени незаконно снимут с выборов, будем обязательно восстанавливать, я обещаю», — заявила Памфилова. А пока кандидаты могут встретиться с другими представителями ЦИК. Правда, зампред Николай Булаев сказал, что в Центризбиркоме «читают и анализируют» жалобы, но не могут принимать по ним решения из-за «отсутствия полномочий».

«Исправленные» имена и номера паспортов

Дмитрий Гудков опубликовал у себя на странице в Facebook фото данных, которые члены рабочей комиссии вручную вбивали в протокол для проверки подписей по базам данных ГАС «Выборы» и МВД. Базы данных, естественно, подтверждали, что таких людей, как «Анастасия Ыкторвна Балашова», «Папсуева Андрей Евгеньевич», «Филин Владимирович Андреевич» и многих других — не существует. У Александра Соловьева (члена команды Гудкова на этих выборах) ситуация идентичная. «Конечно, они будут заявлять, что они так «считали» с рукописного варианта, мол, как ваши сборщики написали, так мы и вбили.

Но абсолютно очевидно, что сборщики не могли написать «Лидия Георгиевич» или «Виктор Ивановичч», — заявил Соловьев.

Также Гудков выложил фото его подписного листа и дальнейших запросов по подписям в МВД. Подпись там признана недействительной после проверки по базам данных МВД, поскольку в номере паспорта две цифры поменяли местами. Похожих примеров много, поэтому штаб Гудкова в последний день перед вынесением решения (как и штабы других кандидатов) занялся обзвоном подписавшихся, чтобы те подтвердили свое существование.

Трубная площадь, каждый день, 19.00

Пока все идет к тому, что на выборах будут зарегистрированы единицы независимых кандидатов — и среди них, скорее всего, не будет медийных узнаваемых оппозиционеров. С понедельника кандидаты призывают москвичей приходить каждый вечер, в 19.00, на Трубную площадь и требовать их регистрации. В первый день протеста никого не задерживали, на акции собралось несколько сотен человек.

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию на проведение согласованного митинга у Трубной площади 17 июля. Пока ответа от мэрии не поступало. А 20 июля (когда решения о регистрации будут вынесены в отношении всех кандидатов) на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг Либертарианской партии, на который, как говорил кандидат Иван Жданов на акции в воскресенье, они выведут «всех москвичей».