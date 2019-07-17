БАТЭ – «Пяст»: Белорусы оценили шансы команд 17.07.2019, 11:16

Фото: PAP/EPA

Болельщики дали свой прогноз по сегодняшней игре.

53,9% участников опроса pressball.by не верят, что БАТЭ выйдет победителем противостояния с "Пястом" и выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

За благоприятный исход для борисовчан проголосовало 46,1%. Всего в опросе по состоянию на 10.00 17 июля приняли участие 2231 человек.

Напомним, БАТЭ 17 июля в Гливице проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Пяста". Начало — в 21.00. Первый поединок в Борисове закончился ничьей — 1:1.