Сенат США принял резолюцию в память Революции Достоинства в Украине 17.07.2019, 11:31

Сенат призывает международных партнеров сохранять санкций против России.

Сенат Соединенных Штатов единогласным решением принял резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции Достоинства и памяти героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, пишет liga.net.

Сенат осуждает российскую агрессию против Украины и призывает международных партнеров сохранять санкций против России. Газопровод Северный поток-2 сенаторы считают существенной угрозой безопасности Европы, направленной на подрыв экономической стабильности Украины и усугубление уязвимости к дальнейшим российским военным интервенциям.

Сенаторы выражают поддержку всем украинским политзаключенным, содержащимся в России и подконтрольных ей территориях на основе сфабрикованных обвинений, осуждают агрессию в Керченском проливе и не признают аннексию Крыма.

Сенат приветствует создание ПЦУ как важной вехи в построении свободного от российского влияния будущего Украины.

Также сенаторы приветствуют украинский народ с успешным проведением свободных и справедливых выборов президента.