Доэкспортоориентировались 17.07.2019, 11:32

Экспорт товаров из Беларусь просел сразу на 4,2%.

Любой белорус знает, что для увеличения его личного достатка экспорт из РБ должен расти. Желательно - в денежном выражении и быстрыми темпами. Потому что экономика у нас экспортоориентированная. Однако в январе-мае 2019г. в сопоставлении с аналогичным периодом 2018г. экспорт товаров из РБ просел сразу на 4,2%, пишет «БелГазета».

Как явствует из статистики, опубликованной Нацбанком, официально зафиксировано снижение экспорта товаров и услуг в январе-мае 2019г. к пяти месяцам 2018г. на 2,9%, до $16,412 млрд. На 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018г. сократился внешнеторговый оборот товаров и услуг, составивший $32,687 млрд, из которых на экспорт приходится $16,412 млрд (-2,9%), на импорт - $16,275 млрд (-1,4%). Сальдо внешней торговли товарами и услугами, однако, положительное: $0,137 млрд против $0,392 млрд за аналогичный период годом ранее.

На 2,8%, до $27,205 млрд, уменьшился внешнеторговый оборот товаров: экспорт упал сразу на 4,2%, до $12,926 млрд, импорт - всего лишь на 1,5%, до $14,279 млрд. Благодаря этому сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное - $1,353 млрд против $0,995 млрд. в январе-мае 2018г.

Иная картина с услугами: их внешнеторговый оборот за январь-май 2019г. увеличился на 1%, достигнув $5,482 млрд, причем экспорт услуг вырос на 2,3%, до $3,486 млрд, импорт же сократился на 1,2%, составив $1,996 млрд при положительном сальдо внешней торговли услугами в размере $1,489 млрд - против $1,386 млрд в январе-мае 2018г.