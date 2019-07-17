«Сметана подорожала на 55%»: как изменились цены спустя три года после деноминации 18 17.07.2019, 12:03

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Почему так происходит?

С момента, когда у белорусского рубля отрезали сразу четыре нуля, прошло три года. Однако многие жители нашей страны до сих пор переводят цены «на старые деньги». И видя меняющиеся на магазинных ценниках цифры, чувствуют себя обманутыми. Почему так происходит и как изменились цены после деноминации, узнала Intex-press.

Сравнивать журналисты решили не по средним ценам, которые ежемесячно приводит Белстат, а по чекам из барановичских магазинов. Для чистоты сравнения брали одни и те же товары в одних и тех же магазинах.

Пучок зелени подорожал в 2,5 раза

Больше всего, судя по чекам, за три года подорожали молочные продукты и мясо. К примеру, 200-граммовый пакет сметаны одной и той же марки за это время мало того, что стал на 55% дороже, так и платим мы теперь уже за другой продукт. В июле 2016-го жирность этой сметаны была 28%, а в июле этого года – 25%.

Или, например, твердый сыр. В 2016 году он продавался в фасовке по 210 граммов, а сейчас – 200 граммов. Казалось бы, каких-то 10 граммов. Но разница в цене на кило почти 75 копеек.

Но далеко не все продукты подорожали. К примеру, цена на сахар-песок, наоборот, снизилась. И даже без скидок он сегодня стоит пусть немного, но дешевле, чем три года назад.

Подросшие за три года цены в магазинах не идут ни в какое сравнение с ростом цен на овощи и фрукты на рынках.

Обычный пучок зелени, который в июле 2016-го можно было купить за 20–30 копеек, подорожал за это время в 2,5 раза! А по той цене, что три года назад продавали самые дорогие помидоры, сегодня продают самый дешевый неликвид.

Зато цена на огурцы мало изменилась: в июле 2016-го за кило просили от 60 копеек до 1 рубля, сейчас – от 60 копеек до 2 рублей.

Без хлеба с батоном

После деноминации цены в Беларуси, по информации официальной статистики, выросли в целом примерно на 17%. Но, считая инфляцию по стране, Белстат берет данные по сотням видов товаров.

Одни могут дорожать в несколько раз, а другие дешеветь.

Потребитель же, как правило, покупает намного меньше товаров. Соответственно, его персональная инфляция может отличаться от официальной.

Если в июле 2016 года на 10 рублей мы могли купить курицу, пакет молока и хлеб с батоном, то в июле этого года этой суммы хватит только на курицу и молоко.