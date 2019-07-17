Эксперты назвали три самые дешевые страны для семейного отдыха 2 17.07.2019, 12:23

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Варианты бюджетного отдыха за границей для всей семьи.

Есть страны, где можем не платить за визу, но беспокоят такие моменты, как цены на авиабилеты, автобусы, поезда. Где можно проехать дешево? На этот вопрос отвечает сайт from-ua.com.

1. Греция

Греция омывается тремя морями. Хороша Греция тем, что отдохнуть здесь можно как на материке, так и на множестве живописных островов. Если вы еще не бывали в Греции, лучше выбирайте Крит или Родос.

Что привезти домой из Греции?

Оливковое масло, оливки, сыр, тимьяновый мед.

2. Кипр

Кипр - остров, давно популярный среди путешественников из Украины. Климат здесь мягкий, а пляжи очень чистые. За шумным отдыхом нужно ехать в Айю-Напу, а семьям подойдут Ларнака и Лимассол. За фешенебельными отелями и ресторанами стоит отправиться в Пафос.

Что привезти домой с Кипра?

Без оливкового масла тут тоже никак! А еще здесь очень вкусные сладости и легендарный сыр «Халуми».

3. Турция

Отдых в Турции - прекрасный выбор для тех, кто хочет достойный уровень сервиса при небольших затратах. Для семей с детьми идеально подойдет отдых на Анталийском побережье - в Сиде, Кемере, Белеке. А молодежь часто выбирает Мармарис и Бодрум.

Что привезти домой из Турции?

Кофейная посуда (в том числе турка (джезва)), сладости, натуральная косметика.