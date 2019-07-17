Шесть из десяти предприятий Беларуси низкорентабельны или нерентабельны 4 17.07.2019, 12:34

Власти подвели финансовые итоги 5 месяцев 2019 года.

Результаты оказались неутешительны для большинства компаний из реального сектора. Одним из главных измерителей состояния финансов предприятия является рентабельность продаж. Этот показатель представляет собой соотношение прибыли от реализации продукции и выручки компании, пишет сайт banki24.by.

Как правило, чем выше рентабельность, тем лучше для организации. Рентабельность продаж крупных и средних предприятий реального сектора в январе—мае 2019 года составила 7%. По сравнению с аналогичным периодом в 2018-м рентабельность упала на 0,6 п.п. Сокращение рентабельности к 2018 году отмечалось в таких видах деятельности, как промышленность, торговля, транспорт, информация и связь. В мае наблюдалась самая низкая рентабельность продаж по 2019 году — 6,7%. Падение рентабельности произошло за счет сокращения прибыли. В свою очередь, снижение прибыли можно связывать с проблемами компаний из-за «грязной» нефти из России.

Ставки по новым рублевым кредитам (без учета льготных) до сих пор остаются выше 10%. Малая рентабельность в целом по реальному сектору связана с большой долей нерентабельных и низкорентабельных организаций. К нерентабельным компаниям относятся предприятия с рентабельностью продаж ниже нуля, к низкорентабельным — с рентабельностью 0–5%.

Низкая рентабельность выступает угрозой для компаний в кризисные времена, так как под воздействием неблагоприятных условий она может обнулиться или даже стать отрицательной.

По итогам 5 месяцев 2019 года нерентабельными были 26,2% крупных и средних предприятий, которые ежемесячно отчитывались властям. Самая низкая доля нерентабельных организаций фиксировалась в Гомельской области (20,9%). Чуть выше удельный вес нерентабельных компаний был на Брестчине (21,7%). В Минске доля нерентабельных предприятий составила 23%, в Гродненской области — 26%, в Могилевской — 26,5%, в Минской — 31,8%, в Витебской — 34,9%. Высокий вес убыточных компаний на Витебщине связан с проблемами тамошнего сельского хозяйства. Витебская область имеет худшие климатические условия в стране для выращивания продукции растениеводства. Доля нерентабельных и низкорентабельных организаций в Беларуси за 5 месяцев достигла 58,7%.

Иными словами, в список низкоэффективных предприятий можно включить шесть компаний из каждых десяти. В худшем положении находились организации Могилевщины, где нерентабельными и низкорентабельными были 68,9% крупных и средних компаний. Далее в порядке убывания сложности положения шли Витебская (64,2%), Минская (63,7%), Гомельская (60,5%), Брестская (56,7%) и Гродненская (56,5%) области. Единственным местом в стране с долей низкоэффективных организаций меньше половины являлся Минск (47,5%).