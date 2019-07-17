В оккупированном Крыму отравились 49 детей 3 17.07.2019, 12:44

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Все они отдыхающие лагеря «Лучистый».

В крымском городе Евпатория с признаками пищевого отравления госпитализированы 54 человека, среди которых 49 детей. Все они отдыхающие и сотрудники лагеря "Лучистый". Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на слова замглавы российской администрации Евпатории Валерия Батюка.

Сейчас чиновники работают над выяснением причин случившегося. Специалисты взяли в лагере на анализ питьевую воду, пробы пищи, которую давали детям, а также пробы морской воды на пляже, где купались пострадавшие.

"Работники пищеблока отстранены до предоставления документов (о надлежащем качестве предоставляемых ими услуг – прим.)", – сказал Батюк.

Кроме того, дети в лагере переведены на сухой паек, введен режим карантина.

Массовое отравление в детском лагере села Заозерное под Евпаторией произошло 16 июля. Директор учреждения подтвердил, что в течение суток около 40 детей обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Позже стало известно, что отравившихся больше 40 человек. Дети приехали на отдых в Крым из Казани, их возраст – от семи до 17 лет.