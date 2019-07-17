«Сома главное - утомить, мы полтора часа его водили» 17.07.2019, 13:08

Иллюстрационное фото

В Мозыре поймали еще одну огромную рыбу.

Мозырские рыбаки поставили очередной рекорд. Днем 16 июля на Припяти поймали еще одного огромного сома — длина трофея на этот раз составила 215 см. Это на 5 см больше, чем улов мозырянина Михаила Мицуры в минувшие выходные, пишет tut.by.

На этот раз удача улыбнулась Виктору Мартиновичу. В свой выходной он поехал с сыном на рыбалку, закинул воблер и уже через 10 минут кто-то на глубине захватил наживку.

— Понял, что рыба серьезная. Знаю, что такого сразу не вытащишь, надо его сначала утомить и вымотать. Ну и давай мы его мучить. Часа полтора его водили, — вспоминает рыбак.

Когда обессиленную рыбу приподняли и решили вытащить, то сом оказался длиннее, чем предполагалось — еле влез в лодку.

Уже на берегу измерили длину рыбы — вместе с хвостом получилось 215 см.

— Я опытный рыбак, не раз ловил сомов по 35 кг и думал, что меня уже сложно будет чем-то удивить, а тут такое! Руки болят до сих пор, эмоции — через край! — делится впечатлениями рекордсмен.

Предыдущий рекорд, о котором известно, принадлежит гомельчанину Василию Некрашевичу, который в сентябре 2013-го на Соже в деревне Бобовичи (Гомельский район) поймал сома весом 62 кг и длиной 185 см. Но, вероятно, кто-то где-то вылавливал рыбу и покрупнее.