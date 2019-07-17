Зеленский просит созвать внеочередное заседание Верховной Рады Украины 17.07.2019, 13:38

Владимир Зеленский

У президента Украины есть три законопроекта.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание парламента завтра, 18 июля, для рассмотрения внесенных им законопроектов. Об этом рассказал замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, пишет liga.net.

Первый законопроект касается Высшего антикоррупционного суда. Рябошапка напомнил, что заключительные положения закона о ВАС предусматривают, что все дела по коррупции, не только по топ-чиновникам, будут направлены в этот суд. "Это означает, что 38 судей ВАС получат приблизительно 3500 дел с первых же дней своей работы", - сказал он.

При этом в первой инстанции всего 25 судей, и они не справятся с наплывом дел, что приведет к неспособности ВАС работать.

Второй закон касается незаконного обогащения. Третий законопроект касается штрафов для тех, кто не успел растаможить автомобили на еврономерах.

"В связи с этим Владимир Зеленский обратился к парламенту с предложением рассмотреть законопроект, который отсрочит применение штрафных санкций, котоыре не успеют растаможить автомобили на еврономерах", - сообщил Рябошапка и уточнил, что предлагается продлить срок растаможки еще на 90 дней.

По информации Мининфраструктуры и МВД Украины, отметил он, сегодня в стране еще от 600 000 до 800 000 авто на иностранной регистрации.