NEXTA: Литовский и польский фермеры за такие деньги даже из коттеджа не вышли бы 15 17.07.2019, 13:58

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Блогер опубликовал расчетный лист работницы сельхозпредприятия.

Об этом в своем Telegram-канале пишет блогер NEXTA:

"Поскольку Лукашенко много говорит об уважении к труженикам села, самое время рассказать, как на самом деле оценивают их труд. Это официальные тарифы одного белорусского сельхозпредприятия. Литовский или польский фермер за такие деньги даже из коттеджа своего не вышли бы.

Стоит ли удивляться, что в деревнях все меньше людей? Они уезжают за лучшей долей - кто в столицу, а кто и за рубеж. Да и пример перед глазами: один колхозник из Шкловского района уехал - и уже заработал на "Майбах" за 1,4 млн евро.

Может, вместо опостылевшего всем трепа о "малой родине" ему пора уже, наконец, на нее вернуться?

Последнее фото - расчетный лист работницы уже другого сельхозпредприятия. В мае она работала в поле с вредными удобрениями по 10 часов ежедневно, переработка не оплачивалась. Долг за квартиру - 1780 рублей. А за "субботник" еще и 5 рублей не постыдились удержать.

Уважение к сельчанам? Саша, ты серьезно?", - рассказал блогер NEXTA в своем Telegram-канале.