Премьер Италии доложит Сенату по делу о деньгах РФ для партии власти 1 17.07.2019, 14:19

Джузеппе Конте

Фото: tpi.it

Назначена дата слушаний.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что 24 июля доложит Сенату о делу против помощника вице-премьера Джанлуки Савойни, который якобы договаривался с россиянами о незаконном финансировании ультраправой правящей партии "Лига".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ANSA.

Председатель Демократической партии в Сенате Андреа Маркуччи заявил, что Конте согласился по просьбе партии доложить парламенту по этому вопросу.

Вице-премьер Маттео Сальвини, министр внутренних дел и лидер "Лиги", отказался докладывать парламенту конкретно об этом деле, но сказал, что готов говорить об этом во время своего очередного часа вопросов к правительству.

Демократическая партия требует, чтобы Сальвини отчитался парламенту конкретно о "российском" деле.

Прокуроры Милана в понедельник днем вызвали на допрос члена "Лиги", помощника Сальвини Джанлуку Савойни, который в прошлом году встретился вместе с двумя другими итальянцами и тремя россиянами в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии в около $ 65 миллионов.

Поводом для этого стало то, что на прошлой неделе американское издание Buzzfeed сообщило, что получило аудиозапись московской встречи и опубликовало стенограмму, в которой Савойни пытается договориться с россиянами.

Сальвини возразил, что его партия получила любые деньги из Москвы, а Савойни накануне пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы, отказавшись давать показания.

Конте уверяет, что его правительству не грозит распад в результате скандала.