Суд в Москве продлил арест украинских военнопленных моряков 6 17.07.2019, 14:45

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Заседание проводили в закрытом режиме.

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест 12 украинским военнопленным морякам. Об этом 17 июля "Громадському" сообщил из зала суда российский волонтер Константин Котов.

Изначально суд продлил арест представителю СБУ Андрею Драчу и пятерым морякам – Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценко, Вячеславу Зинченко и Сергею Попову, затем – представителю СБУ Василию Сороке и шестерым украинским морякам – Андрею Артеменко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину, Олегу Мельничуку, Сергею Чулибе, Виктору Беспальченко.

Все украинцы будут находиться под стражей до 24 октября.

Заседание проводили в закрытом режиме. В суд приехали родственники военнопленных, дипломаты посольства Украины в РФ и посольств стран Евросоюза.

Моряки не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имени, даты рождения и звания. Защитники украинцев настаивали на том, что они являются военнопленными, а также заявили, что приобщат к материалам решение Международного трибунала с требованием немедленно отпустить украинских моряков.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву.

Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки, как военнопленные, должны находиться под защитой Женевской конвенции.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая 2019 года трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день, как сообщили в МИД Украины, от российского внешнеполитического ведомства поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

По состоянию на 8 июля следователи ФСБ завершили предъявлять окончательные обвинения военнопленным украинским морякам.