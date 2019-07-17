Доллар подорожал на торгах в Минске 17.07.2019, 14:44

Российский рубль подешевел.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 17 июля прошли очередные торги валютами. Доллар развернулся после недели снижения, пишет tut.by.

Доллар укрепился на BYN 0,0032 до 2,0341 рубля.

Евро снизился на BYN 0,006 до 2,2787 рубля.

Российский рубль подешевел на BYN 0,0036 до 3,2311 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.