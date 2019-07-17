Эксперты составили девять способов тренировки мозга 2 17.07.2019, 15:10

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Фото с сайта liveinternet.ru

Они очень эффективны.

О том, что можно тренировать мышцы знает каждый человек, однако эксперты утверждают, что специальные упражнения также необходимы и головному мозгу. Специалисты составили Топ-9 самых эффективных способов для тренировки главного органа нервной системы человека, пишет orthodox.od.ua.

На первом месте оказался способ под названием «центральная фигура». Научно доказано, что человек является главной фигурой компании из 5 человек. При этом похожие люди всегда притягиваются. Если начать себя ассоциировать с умными, то вокруг будут появляться только интеллектуалы.

На второй строчке рейтинга рекомендация больше отдыхать.

Третью строчку занял совет больше читать. Данный метод является одним из самых эффективных для тренировки мыслительных способностей. При этом расширяется кругозор, улучшаются аналитические навыки, речь и словарный запас.

Далее следует рекомендация кушать правильную еду, которая является источником энергии для мозга. Эксперты советуют есть больше продуктов, богатых на полезные жирные омега-3 кислоты, улучшающих работу нейронов.

Пятое место досталось рекомендации больше играть. Следует как можно больше решать логических задач. При этом эффективными могут оказаться даже компьютерные игры.

Шестую строчку заняла рекомендация вести личный дневник. Этот отличный способ очень популярен среди ученых и писателей.

Седьмая позиция у физических упражнений. Оказывается, силовые тренировки помогают восстановиться не только мышцам, но и мозгу. На зарядку нужно отводить по 15 минут ежедневно, а остальным занятиям - около часа.

Восьмое место занял совет больше писать от руки. Именно этот способ, а не работа на клавиатуре, помогает тренировать мозг.

Замыкает рейтинг многозадачность. Ежедневные рутинные действия не способствуют развитию органа. В этом плане помогают совершенно новые задачи, которые ставит перед собой человек.