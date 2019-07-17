В Украине задержали водителя автотягача, перевозившего «Бук», из которого был сбит МН17 10 17.07.2019, 15:18

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Водителя задержали во время пересечения границы Украины и России.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет рейса МН17 на Донбассе.

Об этом 17 июля на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, пишет агентство "Українські новини".

Маяков показал видео, на котором видно, как ЗРК "Бук" на автотягаче везут по Донецку.

"Благодаря этому видео с телефона мы установили, кому принадлежит этот трейлер. Мы установили лицо из числа боевиков, которое забрало его на автопредприятии в Донецке. Через три года нам удалось этого человека, который ничего не подозревал, что мы о нем знаем, задержать, когда он пересекал границу на подконтрольной нам территории с РФ. Мы его задержали, сейчас он отбывает наказание тут, в Украине", – сказал он.

Маяков отметил, что расследование устанавливает степень причастности 150 человек к этому преступлению.

Боевики незаконного вооруженного формирования "ДНР", причастные к транспортировке "Бука", будут осуждены в Украине за терроризм, подчеркнул он.