«Сказали, что аккумуляторным заводом занимается Генпрокуратура и Академия наук» 17.07.2019, 15:43

Фото: «Белсат»

Брестские активисты вызвали на ковер руководство области.

Это уже вторая встреча. На первой глава Брестского облисполкома Анатолий Лис пообещал проверить все факты правонарушений. Сегодня Лиса на встрече не было, передает «Радыё Свабода».

Вторая встреча противников строительства аккумуляторного завода возле Бреста с руководством области началась в 10 часов 17 июля и продолжалась до 12.00. На ней отсутствовал руководитель области Анатолий Лис. Как объяснили активистам в облисполкоме, он не смог прийти, так как занят.

Один из противников строительства завода, Дмитрий Бекалюк, рассказал, что активисты услышали от властей.

«Первый заместитель руководителя облисполкома был, представитель "Водоканала", руководитель охраны окружающей среды области, представители ЖКХ, центрa эпидемиологии и гигиены, другие чиновники, - рассказал Дмитрий Бекалюк. - Мы снова озвучили все наши вопросы об этом заводе. Нам о результатах проверки так ничего и не сказали. Был наш монолог. Сказали, что информация принимается к сведению, будет проверка. Сказали также, что в настоящее время идет проверка Генпрокуратуры, которая изучает процесс строительства завода. Генпрокуратура привлекла к этому Академию наук и другие ведомства. Я просил дать нам ответы на вопросы, которые мы задавали главе облисполкома Анатолию Лису на первой встрече. Сказали, что ответa дать не могут. Никаких ответов мы не услышали вообще. Нас слушали, записывали и все».

Первая встреча противников строительства аккумуляторного завода возле Бреста с руководством брестского облисполкома прошла 12 июня. Она также продолжалась несколько часов. В ходе беседы с активистами Лис пообещал проверить все факты нарушений, озвученные посетителями. Через три дня после встречи с ними Анатолий Лис подписал распоряжение о прекращении строительства завода и проведении проверки.

28 июня стало известно о задержании владельца аккумуляторного завода возле Бреста, бизнесмена Виктора Лемешевского. Через пять дней после этого Генеральная прокуратура сообщила, что против Лемешевского и ряда его подчиненных возбуждены уголовные дела за дачу взятки. На данный момент бизнесмен находится в СИЗО КГБ в Минске.

Несмотря на арест Виктора Лемешевского и проверку Генпрокуратуры, брестские активисты продолжают круглосуточное дежурство возле здания завода, а также еженедельные акции протеста на главной площади областного центра. В минувшее воскресенье 14 июля на площадь к зданию облисполкома вышли более ста человек. По словам активистов, протесты будут прекращены только после полного закрытия предприятия.