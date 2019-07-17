Отпор «зеленым человечкам» 1 17.07.2019, 16:09

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Великобритания готовится противостоять агрессии России.

В Великобритании объявили о новой программе подготовки различных подразделений сил специального назначения. Обозреватели обращают внимание, что новой задачей таких сил, согласно этой программе, будет противодействие российским «зеленым человечкам», гибридным войнам и тайным операциям российских шпионских агентств, сообщает Крым.Реалии.

Подразделения специального назначения Вооруженных сил Великобритании, такие как SAS и UKSF, получили новый стратегический план развития, согласно которому предстоит лучшее и более действенное приспособление британского войска к ответу на угрозу со стороны России и других враждебных сил.

Новый план развития подразделений сил специального назначения Великобритании получил название «Концепция специальных операций». Над созданием плана работала специальная комиссия из ведущих военных, имеющих опыт противодействия угрозам национальной безопасности Великобритании, поступающим извне. Новая концепция выработки готовности вызовам времени предполагает изменение как структуры специальных подразделений британского войска, так и того, что касается выполнения ими непосредственных боевых задач.

Стержень сил специального назначения Великобритании составляют десантно-штурмовые подразделения SAS, военно-морские формирования SBS, а также разведывательно-контрдиверсионная единица SRR. Согласно новому плану, будет расширена деятельность именно этого последнего формирования, которое будет вести разведывательную деятельность, одновременно противодействуя разнообразным проявлениям диверсионно-шпионских операций внешнего противника.

Толчок после Солсбери

Британский обозреватель по вопросам обороны, сотрудничающий с Королевским институтом стратегических исследований, Джон Терроуд отметил, что в первую очередь в этом есть отголосок событий в Солсбери, когда агенты российского ГРУ предприняли попытку отравить российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию на британской территории. Также, по мнению Терроуда, британское военное руководство осознало, что стратегия и тактика сил специального назначения Великобритании должна претерпеть существенные изменения, учитывая новые угрозы ‒ которые несет Россия. В частности, речь идет о том, что британские военные должны быть готовы к так называемым «зеленым человечкам» и остальному арсеналу «гибридной войны», используемому Россией уже пятый год в Украине.

Появление «зеленых человечков» в Крыму в 2014 году, а также ведение полномасштабной «гибридной войны» на востоке Украины требует выработки новой концепции противодействия

«Понятное дело, что в нынешний исторический момент специальные подразделения Вооруженных сил Соединенного Королевства должны быть полностью готовыми к новым зловещим вызовам, бросаемым Россией во всем мире. Появление «зеленых человечков» в Крыму в 2014 году, а также ведение полномасштабной «гибридной войны» на востоке Украины, должны стать предупреждением относительно резкого изменения тактики и подходов сил противника. И это требует выработки новой концепции противодействия», ‒ сказал Терроуд.

В Британии обращают внимание, что новая стратегия России с использованием целого арсенала скрытых, на первый взгляд незаметных средств ведения войны, в отличие от традиционного и непосредственного привлечения военной силы, стала тревожным сигналом, заставившим командование британского войска задуматься над необходимостью приспособления к новым реалиям и выработки новой концепции действий в этих условиях. Упор в действиях Москвы несколько сместился в сторону кибератак, политических манипуляций и фальсификаций, а также завуалированного использования войска без объявления войны.

Именно события в Украине, и в частности аннексия украинского полуострова Крым с помощью российских военных подразделений без различительных знаков, так называемых «зеленых человечков», показали потребность в переосмыслении оборонной стратегии и тактики британского войска. Новый подход, в частности, предусматривает использование в первую очередь британских подразделений специального назначения в ситуациях, когда привлечение регулярной армии будет считаться нецелесообразным и непродуктивным.

Глобальный охват операций британских спецподразделений

Один из военных специалистов, работавший над выработкой новой концепции, генерал Стюарт Кодли, пояснил, что, согласно новому плану, британские специальные подразделения могут осуществлять свои операции в любой точке мира, в основном с целью разоблачать и препятствовать тайным операциям России в глобальном масштабе.

«Британия может посылать свои подразделения сил специального назначения, скажем, в страны Балтии или в Африку. Где угодно в мире их задачей будет определить и разоблачить закулисные операции российских спецслужб. А уже после этого будет принято решение, либо широко обнародовать полученную информацию, либо в сотрудничестве с британской разведкой, в результате проведения контрмер, помешать осуществлению этих российских операций», ‒ отметил генерал британского войска и один из авторов новой концепции Стюарт Кодли.

И еще один момент: внедрение новой концепции сил специального назначения Великобритании может спасти эти подразделения британского войска от сокращения их финансирования, в известной степени поразившего остальные британские войска. Речь идет о том, что в свете успешного выполнения операций обезвреживания группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке финансирование зарубежных миссий британских спецподразделений начало уменьшаться. Перевод центра внимания на враждебную деятельность России предоставляет силам специального назначения Великобритании новое направление развития, а также новые источники обеспечения их деятельности во всем мире.