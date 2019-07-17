закрыть
17 июля 2019, среда, 17:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Экс-директору минского завода «Оптрон» за взятки дали 11 лет

  • 17.07.2019, 16:14
Фото: Следственный комитет

У него будет конфисковано имущество.

16 июля суд Первомайского района Минска вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Его признали виновным в том, что он получал взятки при пособничестве начальника службы безопасности предприятия, пишет tut.by.

Его признали виновным в получении взятки в крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также получении взятки в особо крупном размере путем вымогательства.

Экс-директору «Оптрона» назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывший начальник службы безопасности «Оптрона» признан виновным в пособничестве в получении взятки в особо крупном размере. «Содействовал совершению преступления, советами, указаниями, предоставлением информации и оказанием иной помощи в совершении преступления», — говорится в релизе суда.

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, о задержании директора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» стало известно 13 февраля. Его задержали с поличным во время получения более 23 тысяч долларов. По оперативной информации, это была пятая часть суммы, которую требовал руководитель исключительно в иностранной валюте. О том, что дело также возбуждено в отношении начальника службы безопасности и охраны завода «Оптрон», сообщили на следующий день.

В СК рассказали, что 13 февраля этого года директор предприятия, находясь на рабочем месте, получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки более 20 тысяч долларов за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. В ходе расследования было также установлено, что в декабре 2018 года он путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более восьми тысяч рублей.

По данным ведомства, в обоих случаях директор получал незаконное вознаграждение при пособничестве начальника службы безопасности.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло
Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло Валерий Карбалевич
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью Дмитрий Растаев
Стреляли исключительно военные
Стреляли исключительно военные Ирина Халип
Власть России вошла в штопор
Власть России вошла в штопор Виктор Шендерович