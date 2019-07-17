Экс-директору минского завода «Оптрон» за взятки дали 11 лет 17.07.2019, 16:14

Фото: Следственный комитет

У него будет конфисковано имущество.

16 июля суд Первомайского района Минска вынес приговор бывшему генеральному директору ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Его признали виновным в том, что он получал взятки при пособничестве начальника службы безопасности предприятия, пишет tut.by.

Его признали виновным в получении взятки в крупном размере за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также получении взятки в особо крупном размере путем вымогательства.

Экс-директору «Оптрона» назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Бывший начальник службы безопасности «Оптрона» признан виновным в пособничестве в получении взятки в особо крупном размере. «Содействовал совершению преступления, советами, указаниями, предоставлением информации и оказанием иной помощи в совершении преступления», — говорится в релизе суда.

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, о задержании директора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» стало известно 13 февраля. Его задержали с поличным во время получения более 23 тысяч долларов. По оперативной информации, это была пятая часть суммы, которую требовал руководитель исключительно в иностранной валюте. О том, что дело также возбуждено в отношении начальника службы безопасности и охраны завода «Оптрон», сообщили на следующий день.

В СК рассказали, что 13 февраля этого года директор предприятия, находясь на рабочем месте, получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки более 20 тысяч долларов за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. В ходе расследования было также установлено, что в декабре 2018 года он путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более восьми тысяч рублей.

По данным ведомства, в обоих случаях директор получал незаконное вознаграждение при пособничестве начальника службы безопасности.