Новым заместителем генсека НАТО станет экс-глава МИД Румынии 17.07.2019, 16:22

Мирче Джоанэ начнет выполнять свои обязанности через несколько месяцев.

Заместителем генсека НАТО, который заменит на посту представительницу США Роуз Геттемюллер, станет Мирче Джоанэ из Румынии. Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Альянса в среду.

Роуз Гетемюллер занимала должность с октября 2016 года.

"Я рад объявить о назначении Мирче Джоанэ следующим заместителем генерального секретаря. Он твердый поборник трансатлантических связей и принесет многолетний опыт государственного деятеля и дипломата на эту должность. Он будет первым румыном, который будет занимать эту должность", - заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Мирче Джоанэ является основателем и президентом Института Аспена в Румынии. Ранее он занимал пост главы сената Румынии, министра иностранных дел и посла Румынии в Соединенных Штатах.

Джоанэ начнет выполнять свои обязанности с середины октября 2019 года.