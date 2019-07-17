Финляндия заявила о нарушении воздушных границ самолетом РФ 17.07.2019, 16:50

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Инцидент произошел утром 17 июля.

Финляндия обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства над Финском заливе, пишет zn.ua.

По словам эксперта Минобороны Финляндии Кристиана Валкурри, инцидент произошел вблизи Порвоо утром среды, 17 июля. Российский самолет продвинулся на финскую территорию более чем на километр вглубь.

"Самолет провел на финской территории примерно две минуты и продвинулся более чем на километр от границы", – заявил он.

Издание отмечает, что это уже второе нарушение воздушного пространства в 2019 году. В апреле португальский самолет вторгся на финскую территорию в Киркконумми, неподалеку от мыса Уппиниеми. В прошлом году подобных нарушений не было зарегистрировано ни одного.

В январе самолет ВВС Финляндии был поднят по тревоге для перехвата российских истребителей Су-27, которые находились в международном воздушном пространстве над Финским заливом. Тогда же вооруженные силы Швеции заявили о нарушении воздушного пространства страны российскими военными самолетами.