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Синоптики: Завтра будет до +24°С

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  • 17.07.2019, 17:15
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Прогноз погоды по Беларуси на 18 - 20 июля.

18 июля погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над Московской областью. Ожидается облачно с прояснениями, пишет Гидромет.

Ночью местами, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, в северо-восточных районах местами сильные дожди. Ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная в середине дня +16..+22°С, по юго-западу до +24°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

19 июля погоду в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, по северо-востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ночью по северо-востоку, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +20..+26°С, в северо-восточных районах +18..+19°С.

20 июля ночью республика в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние неустойчивой теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ночью по крайнему северо-востоку, утром и днем в отдельных районах республики ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью по юго-западу слабый туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем от +21°С по северо-востоку страны до +28°С по юго-западу.


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