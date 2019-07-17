Борис Джонсон планирует досрочные выборы в Великобритании 17.07.2019, 17:21

Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Экс-глава МИД Великобритании претендует на пост премьер-министра Соединенного Королевства.

Экс-глава МИД Великобритании и кандидат на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон планирует провести досрочные парламентские выборы в Великобритании. Об этом газета The Times (перевод - «Гордон»), ссылаясь на информацию источников из окружения политика, сообщила 17 июля.

Соратники бывшего главы МИД Великобритании стремятся привлечь больше сторонников Консервативной партии и спонсорских средств для проведения кампании, подчеркивают журналисты.

По данным издания, Джонсон хочет провести выборы, пока во главе конкурента Консервативной партии – Лейбористскую – возглавляет Джереми Корбин.

Собеседник газеты рассказал, что сейчас "есть желание сделать это", так как лейбористы разобщены из-за выхода Великобритании из Европейского союза и "не в состоянии" конкурировать на выборах.

Пресс-секретарь Джонсона сообщил журналистам, что "планов о выборах до 2022 года пока нет", так как команда политика сконцентрирована на кампании за пост лидера Консервативной партии и соответственно, премьер-министра.

Однако источники The Times считают, что Джонсон может объявить о досрочных выборах после завершения Brexit.

Парламентские выборы в Британии должны состояться в 2022 году.

7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мей покинула пост главы Консервативной партии, но продолжает исполнять обязанности премьера, пока не будет избран новый лидер. На этот пост претендуют Борис Джонсон и действующий главы МИД Джереми Хант. Имя нового лидера Консервативной партии назвут 23 июля.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

В ноябре 2018 года Евросоюз и Великобритания согласовали на уровне переговорщиков 26-страничную декларацию о будущих отношениях. Однако документ так и не был ратифицирован, поскольку в январе британский парламент не поддержал правительственный проект соглашения о Brexit. В марте Палата общин повторно не одобрила проект соглашения.

На саммите 10 апреля 2019 года лидеры ЕС утвердили отсрочку Brexit до 31 октября 2019 года.

Джонсон заявил, что Британия будет готова к выходу из блока к указанному сроку.