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FT: Санкции против РФ нужны не только Украине, но и самому Евросоюзу

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  • 17.07.2019, 17:58

Защита европейской свободы, процветания и образа жизни требует жесткого отпора от вмешательства.

Президент России Владимир Путин не скрывает свое презрение к западному либерализму. Так же и его правые друзья в Европе не скрывают своего восхищения президентом России и его политикой. Каждая из сторон отрицает, что эта связь выходит за пределы политических взглядов и выливается в скрытое российское финансирование правых радикальных сил.

Однако, правительства стран-членов ЕС, их спецслужбы и судебные следователи не верят этим заверениям. Об этом пишет Financial Times, (перевод - zn.ua) напоминая, что на прошлой неделе стало известно о том, что в Милане открыли дело о международном случаи коррупции.

Это произошло после того, как BuzzFeed опубликовало статью о том, что правящая в Италии партия "Лига" хотела получить десятки миллионов евро от нелегальной сделки с российской нефтяной компанией. Лидер партии Маттео Сальвини, который играет ключевую роль в необычном популистском правительстве страны, отрицает, что сделал что-то незаконное.

Если обсуждение соглашения и происходило, оно ни к чему не привело. Однако, итальянский случай тревожно похож на грязные дела, которые вели лидеры австрийской "Партии свободы" с Москвой. Они тоже обсуждали с российской стороной финансовую поддержку для австрийской политической силы. Скандал привел к краху правящей коалиции в Вене, которую сформировала "Партия свободы".

В отличие от советских времен, когда Москва возлагалась лишь на "полезных идиотов" в западных коммунистических партиях, РФ под руководством Путина сотрудничает с правыми и левыми радикалами, а также с движениями, направленными против истеблишмента. Москва наращивает связи и собирает компрометирующие материалы на ключевых политиков. Каждую неделю волны пропаганды и фальшивых новостей льются из путинской России в страны ЕС. Цели вполне прозрачны: посеять раскол в европейском обществе, деморализовать общество, подорвать веру в либеральные политические системы и ценности, продвигать русофильские тенденции и подорвать объединенный фронт, который ЕС создал против Москвы после аннексии украинского Крыма в 2014 году и начала российской войны против Украины на Донбассе.

Справедливости ради стоит отметить, что проблемы европейских демократий, так же как и американской, в основном "доморощенные". Россия не создала их, она их только эксплуатирует. Более того, в странах, таких как Италия, желание сблизиться с Москвой присуще не только правым радикалам, хотя "Лига" зашла дальше, чем кто-либо другой, подписав пакт о сотрудничестве с партией "Единая Россия". Оно распространено во всем политическом спектре и пользуется поддержкой итальянского бизнеса тоже.

Вместе с тем, ось антилиберализма представляет угрозу для умеренного европейского политического порядка и благосостояния европейских обществ. Правительства ЕС, его институты и юридические системы могут и должны постараться, чтобы отбить эти атаки. Прежде всего, они не должны колебаться с привлечением правых политиков и партий к ответственности, если они нарушают закон в финансовом поле или любом другом. Во-вторых, они должны создать более сильные, более систематические меры для противостояния дезинформации, которую распространяют Россия и внутренние правые радикалы. А также нужно научить граждан распознавать фальшивые новости. И наконец санкции Евросоюза против России должны оставаться в действии до тех пор, пока Москва не прекратит дестабилизацию Украины. Защита европейской свободы, процветания и образа жизни требует жесткого отпора как правым радикалам, там и вмешательству России.


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