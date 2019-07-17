В Польше выросли занятость и зарплата

В Польше выросли занятость и зарплата1
- 17.07.2019, 18:16
Средняя зарплата в Польше в июне составила около 1215 евро.
Средняя занятость в предпринимательском секторе в июне увеличилась на 2,8% в годовом исчислении.
Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Польши, передает «Радио Польша».
В ведомстве также сообщили, что средняя месячная зарплата без вычета налогов в июне выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя зарплата в июне составила 5104 злотых (около 1215 евро).
Данные Главного статистического управления касаются сектора предприятий, то есть компаний, в которых трудоустроены не менее 10 человек.