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В Польше выросли занятость и зарплата

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  • 17.07.2019, 18:16

Средняя зарплата в Польше в июне составила около 1215 евро.

Средняя занятость в предпринимательском секторе в июне увеличилась на 2,8% в годовом исчислении.

Об этом свидетельствуют данные Главного статистического управления Польши, передает «Радио Польша».

В ведомстве также сообщили, что средняя месячная зарплата без вычета налогов в июне выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя зарплата в июне составила 5104 злотых (около 1215 евро).

Данные Главного статистического управления касаются сектора предприятий, то есть компаний, в которых трудоустроены не менее 10 человек.


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