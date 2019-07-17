Дмитрий Бекалюк: Запуск завода АБК может создать столько проблем, что страшно даже подумать 4 17.07.2019, 18:29

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Власти не готовы принимать решения.

Инициативную группу против строительства аккумуляторного завода в Бресте снова пригласили на встречу с представителями облисполкома. Встреча состоялась 17 июля и не принесла реальных результатов. Это была уже вторая встреча представителей областной власти и противников запуска завода, на этот раз она прошла без участия главы области Анатолия Лиса.

По словам противников завода, с которыми пообщался корреспондент belsat.eu, после встречи стало известно, что облисполком занял выжидательную позицию до вынесения решения третьей экологической экспертизы 19 июля. Участники встречи полагают, что главный вопрос, который волнует представителей облисполкома, это количество людей, выходящих в воскресенье кормить голубей.

«Главный итог встречи с областной властью следующий – мы довели до их сведения, что власти разрешили строительство завода в пригороде Бреста несмотря на репутацию этого человека. Никто не анализировал производственную деятельность Лемешевского в Волковыске, Пинске и Белоозерске. Власти не оценили все возможные проблемы, связанные со строительством завода и полномасштабным контролем за этим производством», – сказал «Белсату» Дмитрий Бекалюк, один из лидеров протестного движения против строительства аккумуляторного завода.

Дмитрий проанализировал все ответы, которые поступают на обращения инициативной группы в государственные структуры, и видит полную растерянность и беспомощность лиц, обязанных принять решение о полном закрытии завода.

«Полный запуск завода может создать столько проблем, что страшно даже подумать, есть варианты все это прекратить, есть возможности использования построенных производственных площадей – для этого нужно принятие решения государственного уровня. Промедление принятия решения о заводе может только накалить ситуацию», – заявил Бекалюк.

Сейчас брестский завод АКБ не работает. В минувшее воскресенье «кормить голубей» в Бресте вышли около 150 человек.