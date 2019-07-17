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БАТЭ против «Пяста»: сравнение чемпионов Беларуси и Польши

  • 17.07.2019, 19:01

Сегодня решится, продолжит ли БАТЭ борьбу в Лиге чемпионов.

Уже сегодня, 17 июля, БАТЭ проведет ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против польского "Пяста". Поединок пройдет в Гливице, на городском стадионе, и начнется в 21.00 по минскому времени. Судить встречу будет финн Антти Мунукка. Напомним, первый матч в Борисове завершился ничьей — 1:1. Накануне повторного поединка pressball.by сравнил клубы в десяти категориях — и вот что получилось.

БЮДЖЕТ

Журналист "Przeglad Sporowy" Мацей Калишук высказался на тему того, что у польского чемпиона совсем не выдающийся по местным меркам бюджет — около 7 миллионов евро. По крайней мере семь клубов "экстраклясы" богаче "Пяста" — "Легия", "Лехия", "Краковия", "Ягеллония", "Заглембе", "Лех", "Погонь". Нынешний бюджет "Пяста" примерно в четыре-пять раз меньше, чем у варшавской "Легии", которая трижды подряд становилась чемпионом Польши до сезона-2018/19. В прошлом году "Пяст" стал только десятым клубом по доходам, заработав около шести миллионов евро — это нижняя половина таблицы.

В Беларуси бюджеты клубов — информация не публичная. Однако смеем предположить, что бюджет БАТЭ — около 5 млн евро. При этом борисовчане зарабатывают гораздо больше, нежели тратят. Только в еврокубках за прошлый сезон БАТЭ суммарно заработал более 12 млн евро.

ТРОФЕИ

"Пяст" большую часть своей клубной истории провел в польском миноре. Только в 2008-м команда вышла в элитный дивизион, и победа в прошлой "экстраклясе" является единственным достижением на внутренней арене. Дважды "Пяст" доходил до финала Кубка страны, но уступал в 1978 году "Заглембе" (0:2), а в 1983-м — "Лехии" (1:2). А перед ответным матчем с БАТЭ "сине-красные" уступили "Лехии" в поединке за Суперкубок (1:3). Встреча проходила в Гливице, и единственный гол в составе "Пяста" забил Патрик Соколовский. Более подробно историю борисовского соперника мы уже рассказывали.

БАТЭ за свою 23-летнюю историю пятнадцать раз побеждал в чемпионате Беларуси, трижды — в Кубке страны, семь раз завоевывал Суперкубок. Итого — 25 трофеев. В 2005-м борисовчане выиграли Кубок Дариды, но победу в этом межсезонном турнире мы не учитывали. Успехи борисовской команды в чемпионатах (1974, 1976, 1979) и Кубке (1976) БССР тоже оставили за скобками.

СТАДИОН

"Пяст" играет на городском стадионе в Гливице, который назван в честь бывшего городского главы Петра Вечорека. С деятельностью этого человека, который умер в марте нынешнего года, связывают экономические успехи города на рубеже веков. Стадион подвергся капитальной реконструкции с сентября 2010 года по июль 2011-го, в том числе были построены четыре трибуны, полностью накрытые навесами и оснащенные сидячими местами. Новый стадион является практически копией "Бентелер-Арены", на котором играет вышедший в бундеслигу немецкий "Падеборн". Объект вместимостью 9913 человек и размерами поля 105 на 68 метров обошелся городу в 13 млн евро. Первый официальный матч на новом стадионе был сыгран в ноябре 2011-го, в котором "Пяст" обыграл плоцкую "Вислу" (2:1).

Городской стадион в Гливице

Про "Борисов-Арену" вы знаете. А если нет — вот справка. Домашняя площадка БАТЭ обошлась в 58 млн евро, официально открылась в мае 2014 года и вмещает 13126 зрителей. За образец был взят стадион "Людски врт" в Мариборе, однако позже в проект были внесены изменения, которые коснулись формы крыши и размеров отверстий в стенах. В отличие от стадиона "Пяста", "Борисов-Арена" соответствует требованиям четвертой категории УЕФА, позволяющий проводить не только поединки квалификационных стадий еврокубков, но и встречи группового этапа и плей-офф.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ

В чемпионате-2018/19 домашняя посещаемость "Пяста" составила в среднем 4978 человек на матч — двенадцатый показатель в лиге (из 16 команд). При том что средняя показатель "экстраклясы" — 8808 болельщиков на игру. Рекорд посещаемости стадиона Петра Вечорека был установлен совсем недавно — в мае 2019 года. "Пяст" встречался с "Лехом" (1:0), после чего отпраздновал победу в чемпионате. Посмотреть на это собралась полная коробочка — 9913 человек. А вот еврокубковые поединки раньше не пользовались особым ажиотажем. На матч со шведским "Гетеборгом" (0:3) в 2016-м пришли посмотреть 5629 человек, тремя годами ранее на игру с азербайджанским "Карабахом" (2:2) — 8534 зрителей.

Домашняя посещаемость матчей БАТЭ в высшей лиге-2019 составляет в среднем 6031 человек, что уступает только показателю брестского "Динамо" (8874). Игра на прошлой неделе с жодинским "Торпедо"-БелАЗ (4:1) собрала 4234 зрителя, встреча с "Пястом" (1:1) — 11529 человек.

ЕВРОКУБКИ

Пяст. Баланс выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы:

У — 3 (ЛЧ — 1), И — 5 (1), В — 0 (0), Н — 3 (1), П — 2 (0), М — 4-8 (1-1)

БАТЭ. Баланс выступлений:

У — 20 (ЛЧ — 15), И — 153 (97), В — 53 (34), Н — 39 (30), П — 61 (33), М — 175-232 (107-134)

В сезоне-2011/12 "Пяст" заработал повышение в классе, а уже в следующем году занял четвертое место в польской элите и квалифицировался в Лигу Европы. Там, правда, команда из Гливице проиграла в первом же противостоянии "Карабаху" (1:2 в гостях, 2:2 в дополнительное время дома). Второй поход в еврокубки случился после феноменального чемпионата-2015/16, в котором "Пяст" сенсационно завоевал серебро. В Лиге Европы поляки снова уступили во втором раунде отбора — на этот раз шведскому "Гетеборгу" (0:3 дома, 0:0 на выезде).

ТРЕНЕР

Секрет прошлогоднего неожиданного успеха клуба из Гливице в том числе в тренере. Ничего не было бы без Вальдемара Форналика. 56-летний коуч родился в Силезии, провел всю карьеру в клубе из Силезии, а затем тренировал команды средней руки также преимущественно из этого региона. Смена тренера в "Пясте" произошла на старте сезона-2017/18. В сентябре 2017-го, когда команда проигрывала всем подряд, место Дариуша Вдовчика занял Вальдемар Форналик. Как игрок он действовал на позиции защитника, провел в "экстраклясе" более двух сотен матчей и однажды выиграл чемпинат с хожувским "Рухом". Собственно, именно в "Рухе" Вальдемар добился признания на новой должности, дважды (2009 и 2012) став лучшим тренером Польше. На волне успеха Форланик в 2012-м возглавил национальную сборную своей страны. Однако в квалификации ЧМ-2014 "орлы" провалились: заняли лишь четвертое место в группе и, как следствие, "пролетели" мимо Бразилии. Тренерская отставка стала продолжением следственной цепочки...

Вальдемар Форланик

У БАТЭ Алексей Бага в первой половине 2018 года трудился старшим тренером в штабе Олега Дулуба, после отставки которого занял пост рулевого. И с ходу вывел БАТЭ в групповой турнир Лиги Европы. А в начале ноября привел БАТЭ к досрочному выигрышу чемпионата Беларуси-2018. Для Баги это был первый титул в самостоятельной тренерской карьере.

ТРАНСФЕРЫ

Пяст

Пришли: в Крульчик (Варта Гожув, Д4), з Гук (Фортуна, Словакия, Д1), з Голубек (Жилина, Словакия, Д1), з Рыманьяк (Корона), п Милевски (Сосновец, Д2), п Гойко (Сталь, Д2, конец аренды), н Акино (Мурсия, Испания, Д3), н Стечик (Нюрнберг, Германия, Д2, в аренду), н Краковчик (ГКС-1962, Д2, конец аренды).

Ушли: в Дыбовски (Термалица, Д2, в аренду), з Седлар (Мальорка, Испания, Д1), п Мак, п Йодловец (Легия, конец аренды), н Пападопулос (Корона), н Томчик (Лех, конец аренды).

После победы в чемпионате "Пяст" организовал несколько неплохих трансферов, сохранив большинство ключевых игроков. В частности, Хоэля Валенсию. Эквадорец пару лет назад играл в скромном словенском "Копере" и мало кто понимал, зачем его взял "Пяст". Но клубный менеджмент проявил умение находить неочевидных толковых футболистов, которые не требуют больших зарплат. В Гливице они действительно раскрываются и выступают лучше, чем от них ждут. Упомянутый журналист Мацей Калишук считает, что "секрет успеха "Пяста" — тренер и клубный скаутинг".

БАТЭ

Пришли: з Ходжаниязов (Урал, Россия, Д1), Йонассен (Буде-Глимт, Норвегия, Д1), п Натхо, п Бессмертный (Минск), п Виллюмссон (Брейдаблик, Исландия, Д1), н Милич (Црвена Звезда, Сербия, Д1), н Дубаич (Городея), н Сарока (Локерен, Бельгия, Д1).

Ушли: з Поляков (Урал, Россия, Д1), з Володько (Арсенал, Тула, Россия, Д1), з Милунович, п Иванич (оба — Црвена Звезда, Сербия, Д1), з Василевич, п Гордейчук (Тобол, Казахстан, Д1), н Сигневич (Ференцварош, Венгрия, Д1), н Кизито (Шахтер, Караганда, Казахстан, Д1); п Глеб.

Неманья Милич и Игорь Стасевич

СОСТАВ

Немецкий ресурс Transfermarkt оценивает ростер "Пяста" в 12,95 млн евро. Это чуть больше, чем состав БАТЭ — 12,10 млн. Самые дорогие игроки "Пяста" — полузащитники Патрик Дзичек (2 млн евро) и Хоэль Валенсия (1,5 млн), а также форвард Петр Пажишек (900 тыс). Самый ценный футболист БАТЭ Станислав Драгун оценен в 1,5 млн евро. В топ-3 Александр Филипович (1 млн) и Денис Щербицкий (1 млн).

Топ-10 дорогих игроков БАТЭ и "Пяста"

1. Патрик Дзичек (21 год, Пяст) — 2 млн евро

2-3. Хоэль Валенсия (24, Пяст) — 1,5 млн

2-3. Станислав Драгун (31, БАТЭ) — 1,5 млн

4-5. Александар Филипович (24, БАТЭ) — 1 млн

4-5. Денис Щербицкий (23, БАТЭ) — 1 млн

6-7. Петр Пажишек (25, Пяст) — 900 тыс

6-7. Егор Филипенко (31, БАТЭ) — 900 тыс

8-9. Миккель Киркесков (27, Пяст) — 850 тыс

8-9. Якуб Червиньски (27, Пяст) — 850 тыс

10-11. Мартин Кончковски (25, Пяст) — 700 тыс

10-11. Дмитрий Бага (29, БАТЭ) — 700 тыс

ЛИДЕР

По итогам первого матча в составе "Пяста" можно выделить несколько игроков, включая 25-летнего форварда Петра Пажишека. Он перебрался в Гливице прошлым летом из голландского "Зволле" и в 33 матчах "экстраклясы" забил 9 голов, став лучшим бомбардиром команды. Большую часть своей карьеры Петр провел в Голландии, куда перебрался с родителями в шестилетнем возрасте. Професиональную карьеру начал в команде "Де Графсхап", за которую дебютировал в августе 2012-го в поединке с "Эксельсиором" (2:0) в 18-летнем возрасте. В первом для себя розыгрыше голландского Д2 забил 10 голов в 26 матчах, в следующем — 16 мячей в 20 поединках. На Пажишека обратили внимание клубы "эредивизи", но он выбрал английский "Чарльтон", заплативший за переход поляка 500 тысяч евро. На новом месте карьера не сложилась: после ссылок в бельгийский "Сент-Труйден" и датский "Рандерс" Пажишек вернулся в "Де Графсхап", где в сезоне-2016/17 наколотил 25 мячей в 38 поединках. После года в "Зволле" (5 голов в 23 встречах) Пажишек впервые перебрался в чемпионат Польши. За национальную сборную своей страны он так и не дебютировал.

Белорусскому чемпиону в Гливице не поможет Станислав Драгун, получивший удаление в первом матче. Вся надежда на капитана Игоря Стасевича, который находится в прекрасной форме. Видели его дриблинг в последнем матче с жодинским "Торпедо"? 33-летний футболист держит планку и прогрессирует с каждым годом. В 2018-м он стал лучшим ассистентом Лиги Европы и сильнейшим футболистом Беларуси. Всего за БАТЭ провел 363 матча во всех турнира, забил 52 гола и сделал 112 результативных передач (в ЛЧ — 7+10 в 45 играх).

ЛЕГИОНЕРЫ

"Пяст" имеет весьма интернациональный состав, который включает в себя 10 иностранцев (процент легионеров — 27,8). В первом матче с БАТЭ Форналик использовал восемь их них — словака Плаха, словенца Коруна, датчанина Киркескова, англичанина Хейтели, эквадорца Валенсию, а также испанец Бадию, Феликса и Дани Акино. Словаки Голубек и Гук остались в запасе.

В БАТЭ все те же 10 иностранных игроков (процент легионеров — 40). В поединке с "Пястом" Бага использовал половину интернационального арсенала: сербов Симовича, Филиповича, Милича и Дубаича, а также француза Мукама. Норвежец Йонассен и исландец Виллюмссон остались в запасе, россияне Натхо и Ходжаниязов вместе с финном Туоминеном остались вне заявки.

Топ-5 дорогих легионеров БАТЭ и "Пяста"

1. Хоэль Валенсия (Эквадор, Пяст) — 1,5 млн евро

2. Александар Филипович (Сербия, БАТЭ) — 1 млн

3. Миккель Киркесков (Дания, Пяст) — 850 тыс

4. Хорхе Феликс (Испания, Пяст) — 650 тыс

5-6. Томаш Гук (Словакия, Пяст) — 600 тыс

5-6. Неманья Милич (Сербия, БАТЭ) — 600 тыс

Хоэль Валенсия и Петр Пажишек

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