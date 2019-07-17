закрыть
17 июля 2019, среда, 20:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Уровень жизни в России продолжает падать шестой год подряд

6
  • 17.07.2019, 19:11

Росстат констатировал дальнейшее падение доходов россиян.

Уровень жизни в России продолжает падать шестой год подряд. По итогам второго квартала реальные располагаемые денежные доходы населения снова оказались в минусе, сообщил в среду Росстат.

За апрель-июнь показатель, отражающий сумму, которая остается на руках после обязательных платежей и корректировки на инфляцию, снизился на 0,2%, передает finanz.ru.

Падение в первом квартала оказалось глубже, чем Росстат рассчитывал изначально - 2,5% вместо 2,3%. Накопленным итогом за полугодие россияне обеднели еще на 1,3% в добавок к обвалу на 8,3% за 2014-18 гг.

В июне в среднем граждане РФ жили на сумму в 34 425 рублей в месяц - то есть 1147 рублей, или 18 долларов в день.

За год доходы выросли на 1143 рубля, или 3,4% в номинальном выражении. Однако весь прирост сгорел в инфляции и обязательных платежах.

Рост зарплат составил 7,1% в номинальном выражении и 2,3% в реальном: в среднем люди зарабатывали по 49840 рублей в месяц.

Подавляющее большинство, впрочем, получают примерно вдвое меньше: медианная зарплата, по расчетам РИА Рейтинг, на конец прошлого года 26 900 рублей. Это означает половина трудоспособных граждан зарабатывали меньше, а половина - больше.

Проведенный в июне опрос ВШЭ показал: лишь 12% россиян заметили повышение своих доходов за последний год. Практически каждый третий (29,5%) назвал своего материальное положение «плохим» или «очень плохим».

Минэкономразвития прогнозировало рост реальных доходов в этом году на 1%. В план ускорения экономики, подписанный в мае премьером РФ Дмитрием Медведевым заложили цель вдвое скромнее - 0,5%.

Но провал первого полугодия говорит о том, что и ее выполнение «маловероятно», предупреждает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Подтянуть статистику поможет запланированная на 1 октября индексация зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат; при консервативном сценарии реальные доходы выйдут на ту же позицию, что и в прошлом году - примерно 0% роста, прогнозирует директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Падение доходов помимо экономических проблем несет и социальные, потому что «практически всегда сопровождается увеличением неравенства», говорит он.

Данные ежегодного World Wealth Report подтверждают: на середину 2018 года 1% богатейших россиян контролировали 57% всего богатства в стране.

По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое - Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%.

Уровень неравенства в России оказался высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии - 51%.


популярное за неделю

Мнение

Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло
Как Лукашенко хотел заполучить шапку Мономаха и что из этого вышло Валерий Карбалевич
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью
Белорусская власть пошла вразнос, сделав анекдот былью Дмитрий Растаев
Стреляли исключительно военные
Стреляли исключительно военные Ирина Халип
Власть России вошла в штопор
Власть России вошла в штопор Виктор Шендерович