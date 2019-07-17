Уровень жизни в России продолжает падать шестой год подряд 6 17.07.2019, 19:11

Росстат констатировал дальнейшее падение доходов россиян.

Уровень жизни в России продолжает падать шестой год подряд. По итогам второго квартала реальные располагаемые денежные доходы населения снова оказались в минусе, сообщил в среду Росстат.

За апрель-июнь показатель, отражающий сумму, которая остается на руках после обязательных платежей и корректировки на инфляцию, снизился на 0,2%, передает finanz.ru.

Падение в первом квартала оказалось глубже, чем Росстат рассчитывал изначально - 2,5% вместо 2,3%. Накопленным итогом за полугодие россияне обеднели еще на 1,3% в добавок к обвалу на 8,3% за 2014-18 гг.

В июне в среднем граждане РФ жили на сумму в 34 425 рублей в месяц - то есть 1147 рублей, или 18 долларов в день.

За год доходы выросли на 1143 рубля, или 3,4% в номинальном выражении. Однако весь прирост сгорел в инфляции и обязательных платежах.

Рост зарплат составил 7,1% в номинальном выражении и 2,3% в реальном: в среднем люди зарабатывали по 49840 рублей в месяц.

Подавляющее большинство, впрочем, получают примерно вдвое меньше: медианная зарплата, по расчетам РИА Рейтинг, на конец прошлого года 26 900 рублей. Это означает половина трудоспособных граждан зарабатывали меньше, а половина - больше.

Проведенный в июне опрос ВШЭ показал: лишь 12% россиян заметили повышение своих доходов за последний год. Практически каждый третий (29,5%) назвал своего материальное положение «плохим» или «очень плохим».

Минэкономразвития прогнозировало рост реальных доходов в этом году на 1%. В план ускорения экономики, подписанный в мае премьером РФ Дмитрием Медведевым заложили цель вдвое скромнее - 0,5%.

Но провал первого полугодия говорит о том, что и ее выполнение «маловероятно», предупреждает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Подтянуть статистику поможет запланированная на 1 октября индексация зарплат бюджетников, пенсий и социальных выплат; при консервативном сценарии реальные доходы выйдут на ту же позицию, что и в прошлом году - примерно 0% роста, прогнозирует директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Падение доходов помимо экономических проблем несет и социальные, потому что «практически всегда сопровождается увеличением неравенства», говорит он.

Данные ежегодного World Wealth Report подтверждают: на середину 2018 года 1% богатейших россиян контролировали 57% всего богатства в стране.

По концентрации богатства у узкой прослойки элит Россия втрое обогнала Японию и Францию (где 1% владеет 19% и 20% благосостояния), более чем вдвое - Италию, Великобританию и Канаду (там 1% владеет 25% богатств) и в 1,7 раза США и Китай, где доля 1% в суммарном благосостоянии колеблется от 33% до 35%.

Уровень неравенства в России оказался высок даже по меркам Латинской Америки и Азии. Так, в Бразилии 1% населения принадлежит лишь 43% активов, а в Индии - 51%.