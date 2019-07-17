Верующие Беларуси требуют освободить их от оплаты за паломничества 4 17.07.2019, 19:38

В нашей стране паломничества приравняли к массовым мероприятиям.

Более 70 греко-католиков подписались под обращениями в администрацию Лукашенко и к уполномоченному по делам религий и национальностей Леониду Гуляко, чтобы скорректировать действие постановления Совета Министров № 49. Согласно этому постановлению паломничества приравниваются к массовым мероприятиям, и верующие должны платить за милицейскую охрану, услуги ЖКХ и медиков. Суммы настолько велики, что в этом году витебские греко-католики должны были отменить пешую паломничество из Витебска в Полоцк, и верующие были вынуждены добираться туда в частном порядке, передает «Радыё Рацыя».

В Полоцке совместными усилиями был составлено обращение в государственные структуры, оно уже направлено к адресатам. Первый ответ должен прийти в витебский приход на имя священника Дмитрия Гришано.

- Будем учиться сосуществовать в этих новых условиях, чтобы выполнять свои законные религиозные права. Хотя это, может, кому-то и не нравится. Это согласно нашей религиозной традиции - ходить в паломничества. Это традиция древняя, мы ничего такого не требуем. Мы не ходим с какими-то лозунгами. Просто этого требует наша вера - идти в паломничество.

По словам Николая Шарахо, верующего с полоцкого прихода, поддержать инициативу решили и в других регионах, там подписи под обращениями еще собирают, и поэтому обращений будет несколько. Проблема затронула все греко-католические приходы, практикующих локальные паломничества. Ответственные структуры должны дать ответ, законно ли брать деньги с прихожан за выполнение религиозных потребностей, и обязательно ли паломничества должны быть включены в программы государственных мероприятий, чтобы оставаться бесплатными.