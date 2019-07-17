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Зеленский сообщил о деталях разговора с Путиным

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  • 17.07.2019, 19:52

О деталях разговора президент Украины сообщил на своем YouTube-канале. 

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью на главы государства на Youtube-канале Зе!Президент.

По словам украинского лидера, все партнеры Украины были против того, чтобы он звонил президенту России.

"Все, скажем так, партнеры Украины были против, чтобы я звонил Путину. Я решил, потому что это вопрос, прежде всего Украины и наших граждан. Мы должны благодарить западных партнеров за поддержку, но также иметь свое мнение", - заявил Зеленский.

Также президент Украины заявил, что в ходе беседы с лидером РФ он обсудил передачу пленных "всех на всех".

"Президент РФ мне сказал, что видит решение вопроса в передаче пленных "всех на всех". Дело в том, что список наших всех, кто находится на оккупированных территориях, не совпадает со списком тех людей, которые контролируют эти территории. Давайте сначала вернем всех тех, кто удерживается в России и Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг к возвращению диалога и мощный шаг к прекращению войны", - заявил он.


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