«Пяст» - БАТЭ: букмекеры считают фаворитами поляков 1 17.07.2019, 20:06

Матч «Пяст» - БАТЭ состоится сегодня в Гливице и начнется в 21.00.

Сегодня в ответном поединке 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов БАТЭ в Гливице встречается с "Пястом".

Букмекеры считают фаворитом команду хозяев, передает football.by.

FavBet: 2.02 (победа "Пяста") - 3.51 (ничья) - 4.14 (победа БАТЭ);

Maxline: 1.96 (победа "Пяста") - 3.26 (ничья) - 4.08 (победа БАТЭ);

Parimatch: 1.96 (победа "Пяста") - 3.35 (ничья) - 4.10 (победа БАТЭ).

Шансы на проход:

FavBet: "Пяст" - 1.42, БАТЭ - 2.73;

Maxline: "Пяст" - 1.42, БАТЭ - 2.70;

Parimatch: "Пяст" - 1.41, БАТЭ - 2.90.