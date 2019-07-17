В Москве третий день проходит акция протеста на Трубной площади 17.07.2019, 20:16

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Российские оппозиционеры призвали москвичей выходить на акции каждый день.

В Москве в среду проходит третий день акции в поддержку независимых кандидатов в Московскою городскую думу. Ранее оппозиционеры Любовь Соболь и Иван Жданов призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать регистрации независимых кандидатов, передает svoboda.org.

Во вторник избирательная комиссия в Москве сняла с выборов оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Сергея Митрохина, Константина Янкаускаса и Юлию Галямину.

Независимые политики заявили о фальсификациях с целью не допустить их до участия в голосовании. По словам оппозиционеров, члены избирательных комиссий специально допускают ошибки при заполнении документов. Также зафиксированы случаи, когда кандидатам заявляли, что люди, поставившие за них подписи, умерли или не существуют.

В воскресенье, понедельник и вторник в Москве прошли акции протеста с требованием допустить до участия в выборах независимых кандидатов. Акцию 14 июля разогнала полиция, было задержано 39 человек, включая Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

После этого глава Мосгоризбиркома в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что готов встретиться со всеми оппозиционерами, "если они к нему придут". По словам независимых кандидатов, встреча с Горбуновым не состоялась. Он отказался вести публичный диалог в присутствии журналистов

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах.