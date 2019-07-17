Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс 14 17.07.2019, 20:30

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Президент РФ распространил упрощенную процедуру на всех жителей Донецкой и Луганской областей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который разрешает получить российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на российские СМИ.

Ранее российское гражданство могли получить лишь жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как сообщается, подать документы на гражданство смогут жители Донецкой и Луганской областей, который находятся на территории Российской Федерации.

Отметим, Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.